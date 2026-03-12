FBI investiga un ataque contra una sinagoga en EE. UU. como un acto violento contra judíos

Las autoridades hacen presencia tras el tiroteo en el Templo Israel, en West Bloomfield, Michigan (Estados Unidos). Foto: EFE - SYLVIA JARRIS

El ataque contra una sinagoga en Michigan, Estados Unidos, fue un “acto de violencia dirigido contra la comunidad judía”, dijo Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit. En una rueda de prensa, la funcionaria describió el incidente como “profundamente perturbador y trágico”, y enfatizó que lo sucedido continúa bajo investigación.

Dana Nessel, fiscal general del estado, mencionó, por su parte, que lo que la comunidad sufrió este jueves fue “un acto de terrorismo doméstico”, razón por la cual expresó preocupación frente a que el aumento del antisemitismo en Estados Unidos haga que la gente tenga miedo de ir a las sinagogas u otros espacios judíos. Esto, justo cuando Estados Unidos e Israel siguen con su ofensiva contra Irán.

De hecho, las autoridades israelíes mostraron preocupación. “Conmocionado por el ataque a una sinagoga cerca de Detroit”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, en un mensaje en la red social X, en el cual añadió que el país está en contacto con la comunidad judía y las autoridades locales: “Nunca debemos permitir que el antisemitismo se manifieste”.

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que habló con los líderes judíos en Detroit tras el incidente para recibir actualizaciones y mostrar su solidaridad con la comunidad: “Este es un incidente grave y serio que surge tras una serie de ataques contra instituciones judías en todo el mundo. Desde Israel enviamos un mensaje de fuerza y ​​apoyo a la comunidad judía de Michigan”.

Estas y otras reacciones se conocieron después de que se desatara un tiroteo en la sinagoga Temple Israel, de West Bloomfield, que fue impactada por un vehículo. El atacante, que se estrelló contra la entrada del templo, portaba un rifle e intercambió disparos con las autoridades. Él fue abatido dentro del vehículo, según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Él no pudo determinar qué causó la muerte del hombre, pero señaló que los agentes de seguridad dispararon y que él portaba un rifle. “Nunca se sabe, si alguien queda atrapado, a veces se suicida”, añadió. El cuerpo del sospechoso sufrió quemaduras graves, según informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto, citadas por CNN. Algo se incendió dentro del vehículo, añadió, por su parte, Bouchard. Los servicios de emergencia encontraron lo que parecía ser una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo.

Entretanto, los casos de antisemitismo han aumentado considerablemente en los últimos años, según la Liga Antidifamación. La organización registró más de 9.300 casos en todo el país en 2024, el último año del que se dispone de estos datos. Esta fue la cifra más alta desde 1979, cuando comenzaron a registrarse este tipo de incidentes.

