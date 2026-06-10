El gobierno Trump impidió la reunión entre Petro y Mamdani, alcalde de Nueva York: prensa

La reunión con el alcalde Zohran Mamdani se pensó como parte de la agenda de Petro en Nueva York, a propósito de los eventos relacionados con las Naciones Unidas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tenía previsto tener su primera reunión con un líder extranjero, que iba a ser el presidente colombiano, Gustavo Petro, pero el gobierno de Donald Trump lo impidió. Así lo reportó The Washington Post, que citó a personas familiarizadas con el tema.

El Espectador, en una nota de esta semana, también detalló que la visita del jefe de Estado colombiano a la ciudad estadounidense tenía en guardia a las delegaciones diplomáticas de ambos países. Según lo confirmaron voces de la Casa de Nariño, la apuesta de Petro era extender su agenda, pero desde Washington le recordaron que su visado es temporal y que su nombre sigue en la lista de sancionados por su presunta complicidad con la proliferación del narcotráfico. Con esos vetos, uno de los puntos que se cayó del itinerario de la Presidencia fue la reunión con el alcalde Mamdani.

Le sugerimos: Entre su legado y la campaña: esta es la apuesta de los últimos viajes de Petro al exterior

Según las fuentes del diario estadounidense, que hablaron bajo condición de anonimato, el líder de la Gran Manzana quería debatir con Petro la democracia en las Américas, en un intento que pudo ser leído por algunos como una idea de Mamdani para ascender como un líder de la izquierda global. Según los detalles que conoció El Espectador, la idea de ambos era llevar a cabo un conversatorio titulado “Dignidad en Democracia” para abordar la cuestión de cómo “combatir” la desigualdad y fortalecer la democracia con proyectos de izquierda o socialdemócratas.

Ahora bien, el Post detalló que el Gobierno colombiano canceló discretamente el evento tras una reunión entre funcionarios estadounidenses y colombianos en Bogotá, en la que personas del Departamento de Estado dejaron en claro que algo así no podía suceder.

La reunión se pensó como parte de la agenda de Petro en Nueva York, a propósito de los eventos relacionados con las Naciones Unidas. De haberse llevado a cabo, eso, según un funcionario del Departamento de Estado, citado por The Washington Post, habría violado las restricciones de visado que Estados Unidos impuso contra Petro tras sus críticas a Israel por su asedio en la Franja de Gaza (catalogado de genocidio por investigadores externos de la ONU), cuando el año pasado les pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes presidenciales de matar.

Esto ocurrió en medio de nuevas tensiones entre Bogotá y Washington, a la luz del apoyo “total e incondicional” que el presidente Donald Trump le dio a Abelardo de la Espriella, quien en poco más de una semana se volverá a medir en las urnas contra Iván Cepeda, el candidato presidencial del oficialismo. Según The Washington Post, la Casa Blanca no hizo comentarios sobre si el mandatario republicano estuvo directamente involucrado en la decisión de impedir la reunión entre Petro y Mamdani, algo que generó nuevas fricciones con el alcalde neoyorquino.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com