El plazo venció: Trump retrasa la publicación total de los archivos Epstein

Este viernes se cumple la fecha límite legal para la publicación de la totalidad de los documentos no clasificados relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, pero el gobierno de Donald Trump no cumplirá con la orden, pese a que la obligación fue establecida por una ley firmada por el propio mandatario hace apenas un mes.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó que el Departamento de Justicia sí divulgará “varios cientos de miles de documentos” este viernes, pero reconoció que el material no será completo y que nuevas tandas se publicarán “en las próximas semanas”.

En declaraciones a Fox News, Blanche justificó el retraso en la necesidad de revisar cuidadosamente los archivos para “proteger a cada víctima” antes de hacerlos públicos. Esa explicación, sin embargo, no evita el conflicto legal y político.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso y promulgada por Trump el 19 de noviembre, ordena la divulgación total de toda la información del depredador sexual, su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de veinte años de prisión, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales.

En julio, el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron en un memorando que no habían descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acciones penales. El anuncio molestó al movimiento MAGA (Make America Great Again) de Trump. Ahora, el incumplimiento del plazo coloca al Ejecutivo en aparente contradicción con una norma que él mismo impulsó y firmó.

Desde el Departamento de Justicia se limitaron a reiterar que las declaraciones de Blanche “hablan por sí mismas” y evitaron ampliar comentarios, según recogió Politico. El funcionario insistió en que, desde la promulgación de la ley, el gobierno ha trabajado “incansablemente” para reunir, revisar y preparar los documentos para su publicación, un proceso que, según explica, requiere tiempo debido al volumen del material y a la sensibilidad de los casos.

El retraso también ha generado quejas bipartidistas en el Congreso. El representante republicano Thomas Massie, uno de los impulsores clave de la ley, advirtió que la falta de nombres de presuntos responsables en los documentos divulgados sería una señal clara de que el Ejecutivo no está cumpliendo plenamente. Tras consultar con abogados de las víctimas, Massie afirmó que el FBI tendría al menos 20 nombres de hombres acusados de delitos sexuales vinculados al caso Epstein.

Desde la oposición, el demócrata Ro Khanna adoptó una postura cautelosa, pero exigente. Señaló que la publicación puede considerarse un avance solo si los documentos no están “excesivamente censurados” y si el Departamento de Justicia presenta un cronograma claro para completar la divulgación.

“En última instancia, deben liberarlo todo”, subrayó, según Politico, poniendo el foco en la justicia para las sobrevivientes y en la rendición de cuentas de los hombres poderosos implicados.

El anuncio del gobierno se produce en un contexto de fuerte presión política. Trump hizo campaña en 2024 prometiendo revelar el expediente Epstein, aunque ya de regreso en la Casa Blanca pidió a sus seguidores “pasar página” sobre el tema. Aun así, el Congreso, con apoyo bipartidista, lo obligó a avanzar mediante la ley de transparencia.

Para muchos legisladores y víctimas, el retraso solo refuerza la sospecha de que el caso Epstein sigue siendo demasiado incómodo para cerrarse en tiempo y forma.

