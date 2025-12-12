Revelan nuevas fotos de Jeffrey Epstein con Trump, Bill Clinton y otras figuras públicas

Nuevas fotos de Donald Trump provenientes del archivo de Jeffrey Epstein, publicadas por @OversightDems en X. Foto: Archivo Particular

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson y otros hombres aparecen en las nuevas imágenes como el círculo cercano del convicto sexual, Jeffrey Epstein, reveladas este viernes por los del Comité de Supervisión de la Cámara.

Se trata de 19 fotografías que, según los demócratas, formaban parte del patrimonio de Jeffrey Epstein —quien murió por suicidio en 2019 mientras esperaba su condena por trata de personas—. Estas imágenes podrían reforzar la cercanía del millonario con figuras relevantes de la política estadounidense, aunque tanto Donald Trump como Bill Clinton lo han negado en múltiples ocasiones.

Entre las imágenes difundidas este viernes destaca una en la que se observa un cuenco con condones de broma que llevan una caricatura del rostro de Donald Trump y un cartel con el texto: “Trump condón – USD 4,50 ”. Cada envoltorio incluye la frase “¡Soy ENORME!”, según CNN.

Otra fotografía muestra al mandatario acompañado por seis mujeres, cuyos rostros fueron difuminados por el comité. También aparecen instantáneas de Steve Bannon junto a Jeffrey Epstein frente a un espejo; de Bill Clinton con Epstein, Ghislaine Maxwell (socia y expareja de Epstein) y otra pareja; y de Bill Gates con el expríncipe Andrés. En el archivo fotográfico figuran además el expresidente de Harvard, Larry Summers, y el abogado Alan Dershowitz, según informó CNN a partir de la publicación de los “Demócratas de la supervisión” en X.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

El comité, liderado por legisladores republicanos, ya ha recibido diversas pruebas relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein. Por su parte, los demócratas han divulgado correos electrónicos e imágenes que muestran la isla privada del millonario, donde habrían ocurrido los abusos contra menores de edad, según información de CNN.

Los correos revelados como parte de la investigación sobre Jeffrey Epstein muestran una antigua relación de contacto entre el millonario y Donald Trump, centrada en intercambios sociales y reuniones en círculos de negocios y alta sociedad durante los años noventa y dos mil.

Sin embargo, ni las fotografías ni los correos revelados han logrado demostrar que Donald Trump o alguno de los hombres mencionados haya participado en delitos de abuso sexual de menores relacionados con Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

Los abogados de la herencia de Epstein escribieron al comité que estos podrían revisar los videos y fotografías que habían solicitado: “tomadas en cualquier propiedad poseída, alquilada, operada o utilizada por Epstein desde el 1 de enero de 1990 hasta el 10 de agosto de 2019.”

“Es hora de acabar con este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los supervivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos. Estas inquietantes fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, AHORA”, afirmó Robert García, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara en un comunicado.

Otro de los hombres que aparece en las fotos, el millonario Bill Gates, también ha negado rotundamente haber estado involucrado de cualquier manera con la red de trata de personas de Jeffrey Epstein. Gates en una entrevista con Anderson Cooper en 2021, el fundador de Microsoft calificó como “un gran error” haber pasado tiempo con él y haberle dado cierta credibilidad con su presencia, según CNN.

