El portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, llegó al Caribe

El portaviones más grande del mundo se incorporó el martes al operativo de la marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del líder del oficialismo en Caracas, Nicolás Maduro.

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entró en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe.

El portaviones más grande del mundo “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

“Estas fuerzas aumentarán y mejorarán las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de drogas y dañar y desmantelar a las organizaciones delictivas transnacionales”, agregó.

El arribo del portaaviones Gerald Ford fortalece la presencia naval de Estados Unidos en el Caribe, donde ya operaba una flota en aguas internacionales cercanas a la frontera marítima con Venezuela.

El gobierno de Donald Trump ha realizado desde principios de septiembre una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico en los que han muerto 76 presuntos narcos, según la Casa Blanca.

Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el tráfico de drogas o supusieran una amenaza para el país.

“Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, dijo Alvin Holsey, comandante del Mando Sur citado por el medio El País.

“El despliegue del Ford y su grupo de escolta representa un paso fundamental para reforzar nuestra determinación a proteger la seguridad del Hemisferio Occidental y la seguridad de la patria estadounidense”, añadió el funcionario.

Las operaciones estadounidenses han despertado el temor en Caracas, que considera este despliegue una forma de presionar para conseguir el derrocamiento de Nicolás Maduro.

De hecho, este martes las Fuerzas Armadas venezolanas iniciaron un operativo “masivo” en todo el territorio nacional con el propósito de hacer frente a las “amenazas imperiales” provenientes de Estados Unidos.

“Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en el que se decretara la orden de operaciones, (tendríamos) movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela”, dijo Maduro.

