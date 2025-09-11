No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bolsonaro es condenado en Brasil por intento de golpismo

Con tres votos, el máximo tribunal brasileño alcanzó mayoría para condenar al expresidente por cinco acusaciones, entre ellas intento de golpe de Estado e intento de abolición democrática del Estado de derecho.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025 - 07:14 p. m.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda al interior de su residencia en Brasilia.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda al interior de su residencia en Brasilia.
Foto: EFE - Sebastiao Moreira
La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Es algo histórico: es la primera vez que en el país suramericano se toma una decisión de este tipo. Con esto, el antecesor de Lula fue declarado culpable por cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y pertenencia a una organización criminal, así como por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido.

El voto de la única jueza del alto tribunal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, resultó definitivo en esto, pues a inicios de semana se conoció que Flávio Dino respaldó a Alexandre de Moraes en el juicio contra el exmandatario. Ella consideró probado que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el judicial”.

De momento, el único voto en contra de la condena fue el de Luiz Fux, quien absolvió a Bolsonaro de todos los cargos porque, en su opinión, no hay pruebas suficientes. Solo falta conocer la decisión de Cristiano Zanin, quien, como presidente de la sala, se encargará de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil. Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto, pero eso es algo improbable.

Los delitos imputados contra Bolsonaro suman hasta 43 años de cárcel. Los jueces debatirán este viernes la pena y será Moraes el que decida dónde cumplirá la condena: si en su casa, como él quiere dados sus problemas de salud y su edad, en una comisaría de Brasilia, en una celda especial de una cárcel de alta seguridad o en un cuartel.

Por Redacción Mundo

LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 6 minutos
Muy buenas noticias donde nadie está por encima de la justicia. Me parece importante es que se tenga en cuenta en el proceso de defensa cómo se intentó engañar a los jurados, esas cosas no deben pasar de agache
Alex Alvarez(xf8b8)Hace 6 minutos
Excelente noticia para las democracias en el mundo. Brasil dando ejemplo de cómo deben actuar los tres poderes del estado, debería estados unidos tomar nota y copiar lo que hace Brasil con los individuos que quieren acapara el poder dando golpes de estado.
Jose Pérez(18935)Hace 15 minutos
Es una lastima que en Colombia la Rama Judicial sea tan corrupta, el Cartel de la Toga sigue como si nada.
Roberto FP(97545)Hace 16 minutos
Lo celebro
Rolando Antiú(17605)Hace 26 minutos
Muy bien. Ejemplo para Colombia: Uribe tiene que ir a prisión por 12 años.
