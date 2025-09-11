Bolsonaro es condenado en Brasil por intento de golpismo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda al interior de su residencia en Brasilia. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Es algo histórico: es la primera vez que en el país suramericano se toma una decisión de este tipo. Con esto, el antecesor de Lula fue declarado culpable por cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y pertenencia a una organización criminal, así como por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido.

El voto de la única jueza del alto tribunal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, resultó definitivo en esto, pues a inicios de semana se conoció que Flávio Dino respaldó a Alexandre de Moraes en el juicio contra el exmandatario. Ella consideró probado que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el judicial”.

De momento, el único voto en contra de la condena fue el de Luiz Fux, quien absolvió a Bolsonaro de todos los cargos porque, en su opinión, no hay pruebas suficientes. Solo falta conocer la decisión de Cristiano Zanin, quien, como presidente de la sala, se encargará de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil. Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto, pero eso es algo improbable.

Los delitos imputados contra Bolsonaro suman hasta 43 años de cárcel. Los jueces debatirán este viernes la pena y será Moraes el que decida dónde cumplirá la condena: si en su casa, como él quiere dados sus problemas de salud y su edad, en una comisaría de Brasilia, en una celda especial de una cárcel de alta seguridad o en un cuartel.

