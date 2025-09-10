Lo que se sabe del asesinato de Charlie Kirk, cercano a Trump, en Estados Unidos

Foto de archivo que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrechando la mano de Charlie Kirk, director de Turning Point USA. Foto: AFP - NICHOLAS KAMM

El joven conservador Charlie Kirk, seguidor de Donald Trump y vocero de las ideas promulgadas por la base del mandatario, fue asesinado en un evento realizado en Utah. El presidente confirmó el fallecimiento del joven tras recibir un impacto de bala después del mediodía. Desde entonces, las condenas a la violencia política en el país se han escuchado desde diversos sectores.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró en una conferencia de prensa que tuvieron a una persona de interés bajo custodia. Además, enfatizó en que se trató de “un asesinato político”. Esa información la corroboró el director del FBI, Kash Patel, quien a través de las redes sociales expresó que “el sujeto del terrible tiroteo está ahora bajo custodia”, aunque después aseguró que el detenido fue puesto en libertad.

Aunque la institución educativa informó poco después del tiroteo del arresto de otra persona, luego se supo que ese sujeto no fue identificado como el agresor. Ese individuo fue acusado de obstrucción a la justicia.

Los reportes que se conocen hasta el momento indican que Kirk, fundador de un semillero de ideas conservadoras en Estados Unidos y aliado cercano de Trump desde al menos 2019, fue víctima de un disparo en la Universidad del Valle de Utah. El mismo jefe de la Casa Blanca fue quien anunció el deceso del joven de 31 años.

En videos que circularon en internet se puede ver a Kirk recibiendo un balazo mientras hablaba y estaba sentado bajo una carpa en el campus universitario. Él, que estaba allí como parte de la gira American Comeback, llevaba unos 20 minutos de presentación cuando se oyó un disparo desde un edificio cercano, según informó la institución educativa a CNBC, que también afirmó que se disparó un solo tiro hacia él.

Jeff Long, jefe de policía de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el crimen, dijo que aproximadamente 3.000 personas asistieron al evento de Charlie Kirk y que seis oficiales trabajaron en el área de seguridad: “Intentamos cubrir todas las bases y, desafortunadamente, no lo logramos”. Comentó, además, que no puede revelar si se ha recuperado el arma homicida.

Reacciones al asesinato de Kirk

Los líderes políticos estadounidenses condenaron de inmediato el ataque. El expresidente Joe Biden, por ejemplo, tuiteó: “No hay cabida en nuestro país para este tipo de violencia. Debe terminar ya”. Su antecesor, Barack Obama, escribió: “Aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia”.

Del lado republicano, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, agregó: “Totalmente devastador. Charlie era un amigo cercano y confidente. Lo extrañaremos profundamente. Todo líder político debe condenar esta violencia enérgica y rotundamente”.

Por su lado, la prensa conservadora está de luto. En Fox News, el presentador Will Cain se quedó sin aliento al leer en voz alta el anuncio del presidente Trump sobre la muerte de Kirk: “No sé qué rumbo tomaremos como programa de noticias y no sé qué rumbo tomaremos en Estados Unidos”. Megyn Kelly, llorosa, describió al joven asesinado como un amigo que la apoyó incluso cuando sus relaciones con el movimiento del presidente Trump eran tensas.

Tras lo sucedido, la universidad informó que su campus estará cerrado por el resto de la semana y que todas las clases y los eventos se suspenderán hasta el próximo lunes. En su mensaje, el recinto educativo lamentó lo sucedido y sus líderes aseguraron que están “conmocionados y entristecidos por el trágico fallecimiento de Charlie Kirk”.

