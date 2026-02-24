El “Waze de la nieve”: así usó Nueva York la tecnología para enfrentar la nevada

Un pequeño grupo de personas camina en Manhattan en medio del toque de queda declarado por la nevada en Nueva York. Foto: AFP - CHARLY TRIBALLEAU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, desplegó esta semana un ambicioso plan tecnológico y operativo para enfrentar una histórica nevada que sepultó la ciudad bajo 60 centímetros de nieve, buscando dejar atrás las duras críticas por su gestión durante la tormenta del mes pasado.

En enero, una tormenta de apenas 38 centímetros sumió a la ciudad en el caos y, según reportó el medio Gothamist, las muertes de al menos 26 neoyorquinos por frío y falta de asistencia plantearon dudas urgentes sobre si la administración hizo lo suficiente por los más vulnerables.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, fue tajante al señalar que esas muertes “no eran inevitables” y criticó las brechas en los servicios de emergencia. Ahora, el alcalde socialista apostó por la transparencia digital y un despliegue masivo de recursos para demostrar que su equipo aprendió de los errores previos.

Monitoreo en tiempo real: el “Waze” de la nieve

La pieza central de esta estrategia fue la optimización de herramientas digitales para el ciudadano. Se trata de un sistema que ha sido apodado coloquialmente como el “Waze de la nieve” debido a su funcionamiento similar a la aplicación de tráfico, ya que permite visualizar el flujo de trabajo en tiempo real.

A través de la plataforma Plow NYC, los residentes pudieron rastrear segundo a segundo el progreso de las máquinas quitanieves. Según NBC New York, este sistema permite a los usuarios ingresar su dirección exacta y verificar, mediante un mapa interactivo, cuándo fue la última vez que una unidad del Departamento de Saneamiento (DSNY, por sus siglas en inglés) pasó por su calle.

“No estoy completamente seguro de cómo lo hicieron, pero despejaron completamente las calles alrededor de mi oficina en Midtown”, comentó un ciudadano en X.

I'm not entirely sure how they did it, but they've completely cleared the streets around my office in Midtown #NYC.



We received 20 INCHES of snow, but you'd never know pic.twitter.com/dMO3ye39in — Greg Diamond (@gdimeweather) February 23, 2026

Más allá de la visibilidad pública, la tecnología transformó la logística interna de la ciudad. El New York Times destacó que el DSNY implementó un nuevo programa de codificación por geodatos para identificar con precisión áreas críticas que antes solían olvidarse, como cruces peatonales, paradas de autobús y bocas de incendio.

“Somos una organización de combate a la nieve que recoge basura para mantenerse ocupada”, bromeó Josh Goodman, portavoz del departamento, subrayando que esta vez el despliegue fue de “fuerza total”.

Esta precisión permitió que para el martes el 99.3 % de las calles ya hubieran sido despejadas, un hito de eficiencia comparado con la parálisis de semanas ocurrida en enero.

Good evening, NYC!



✔️Every street across all five boroughs plowed

✔️143 million pounds of salt spread

✔️Thousands of DSNY workers and emergency show shovelers deployed



Weather: Chance of light snow, then rain



Roads: Open, but proceed with caution.



Ferries: Staten Island on… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026

Críticas sobre el plan de Mamdani

Sin embargo, las críticas no faltaron. Para reforzar la limpieza, la ciudad aumentó el pago de los paleros de emergencia de USD 19 a USD 30 por hora, pero el proceso de registro desató una tormenta en redes sociales por los estrictos requisitos de identidad.

La exigencia de hasta cinco documentos, incluyendo tarjetas de seguridad social para los voluntarios, fue calificada por críticos como el representante Marlin Stutzman de “hipocresía liberal”, al contrastar estos requisitos con la postura del alcalde sobre la identificación para votar.

“En la utopía socialista de Zohran Mamdani, se requieren dos formas de identificación para PALEAR NIEVE, pero ninguna identificación para votar. Que alguien explique la lógica”, publicaron los republicanos de la Cámara de Representantes en X.

Ante la polémica, Mamdani defendió la medida en una entrevista con CNN, asegurando que el Ayuntamiento simplemente se limita a seguir la ley federal para poder realizar los pagos.

“Es una política de la ciudad desde hace mucho tiempo”, afirmó el alcalde, restando importancia a las burlas de la oposición y de figuras como el presidente Donald Trump.

A pesar del ruido político, el comisionado de saneamiento, Javier Lojan, elogió la rapidez con la que se despejaron las zonas peatonales gracias a los 800 paleros contratados.

