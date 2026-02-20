Nuevo pasaporte colombiano en 2026: ¿debe cambiar el suyo antes de viajar?

El pasaporte colombiano es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, algunas gobernaciones y en los consulados de Colombia en el exterior. Foto: Infobae

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el rediseño del pasaporte colombiano, un cambio histórico que marca el inicio de la producción del documento por parte de la Imprenta Nacional en colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal.

Aunque el nuevo modelo entrará en vigor hasta 1 de abril de 2026, la Cancillería ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos sobre su mayor preocupación: no es necesario cambiar el pasaporte actual si aún está vigente.

Vigencia y validez del pasaporte

Ante la incertidumbre de miles de colombianos, la Cancillería recordó que los pasaportes ordinarios y ejecutivos tienen una vigencia de 10 años a partir de su fecha de expedición.

“Su pasaporte actual sigue siendo válido. Antes de viajar, le recomendamos verificar la fecha de expiración impresa en su libreta”, señaló la entidad a través de sus canales oficiales.

Ambos formatos, el actual y el nuevo, coexistirán sin afectar la validez internacional ni los planes de viaje de los ciudadanos. No habrá restricciones migratorias para quienes porten la versión anterior, siempre que esta se encuentre en buen estado y con fechas vigentes.

Vea también: Periodista que salió ebria al aire desde los Olímpicos se disculpó: “Asumo mi responsabilidad”

¿Cuándo debe tramitar el nuevo pasaporte?

A partir del 1 de abril de 2026, todas las personas que soliciten el documento por primera vez o deban renovarlo por vencimiento recibirán automáticamente el nuevo diseño.

La recomendación general de las autoridades es iniciar el proceso de renovación seis meses antes del vencimiento, ya que muchos países exigen este tiempo mínimo de vigencia para permitir el ingreso a su territorio. Otras razones para realizar el cambio incluyen el agotamiento de las páginas en blanco para sellos migratorios o el deterioro físico de la libreta.

Características y seguridad: “El cuarto mejor del mundo”

El presidente Petro destacó que el nuevo pasaporte contará con tecnología avanzada, incluyendo una hoja de datos en policarbonato y un chip con información biométrica. En cuanto a su estética, el diseño rinde homenaje a la cultura nacional con figuras de mariposas amarillas, pescadores y paisajes colombianos.

“Este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras y los exámenes; debe ser llevado con orgullo”, afirmó el mandatario.

Le puede interesar: ¿Por qué arrestaron a Andrew Mountbatten-Windsor? El caso contra el ex príncipe

Precios del pasaporte para 2026

A pesar del cambio tecnológico y de proveedor, las tarifas para 2026 se mantienen en rangos similares:

Pasaporte ordinario: COP 190.000.

Pasaporte ejecutivo: COP 323.000.

Pasaporte de emergencia: COP 192.000.

También se mantiene vigente la política de gratuidad para ciudadanos pertenecientes a los niveles I y II del Sisbén, facilitando el acceso al documento para las poblaciones más vulnerables del país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com