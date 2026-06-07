Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Perú: el desafío de llegar a la presidencia más débil de la región

Cerca de 27 millones de votantes fueron llamados a las urnas para escoger entre Keiko Fujimori, quien por cuarta vez aspiró a llegar a la Casa de Pizarro, y Roberto Sánchez, heredero de las banderas de Pedro Castillo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
08 de junio de 2026 - 12:57 a. m.
La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (d) y el candidato por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, posan para una foto.
La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (d) y el candidato por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, posan para una foto.
Foto: EFE - Paolo Aguilar

Atender las demandas sociales en un país profundamente desigual, combatir al crimen que, al igual que en el resto de América Latina, ocupa los primeros lugares en la lista de las preocupaciones ciudadanas, pero, sobre todo, empezar a restablecer la legitimidad perdida de la institucionalidad, se perfilan como algunos de los principales desafíos en el Palacio de

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Perú

Elecciones Perú

Roberto Sánchez

Keiko Fujimori

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.