Perú: el desafío de llegar a la presidencia más débil de la región

La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (d) y el candidato por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, posan para una foto. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Atender las demandas sociales en un país profundamente desigual, combatir al crimen que, al igual que en el resto de América Latina, ocupa los primeros lugares en la lista de las preocupaciones ciudadanas, pero, sobre todo, empezar a restablecer la legitimidad perdida de la institucionalidad, se perfilan como algunos de los principales desafíos en el Palacio de