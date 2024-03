“Elegí darle una opción a Venezuela”: Rosales sobre su sorpresiva candidatura

Manuel Rosales dijo que no pretende sustituir ni quitarle el liderazgo a nadie y que no se apartaría de la Plataforma Unitaria. Foto: Agencia EFE

En una declaración oficial, Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia y opositor de Hugo Chávez, que logró a última hora del lunes inscribir su candidatura presidencial de cara a los comicios del 28 de julio, dijo que tuvo que tomar una decisión: “Abrir una ruta a los venezolanos o irnos a la abstención y que Nicolás Maduro dure seis años más”.

En su intervención, dijo que no pretende sustituir ni quitarle el liderazgo a nadie, que no se apartaría de la Plataforma Unitaria, e hizo referencia a María Corina Machado y a Corina Yoris, quien no pudo inscribir su candidatura frente al Consejo Nacional Electoral. Su pronunciamiento se dio a conocer justo después de que la ganadora de las primarias de octubre, a través de una rueda de prensa, afirmara que continúa en la ruta electoral y que su candidata sigue siendo la filósofa e historiadora.

“Hoy empieza la transición en Venezuela, hoy empieza el cambio”, dijo el dirigente local ante su audiencia: “Tenemos dos caminos: votar para cambiar o no votar para que Venezuela se siga cayendo a pedazos. Votar para que regresen los familiares que están fuera o para que se siga yendo la gente. Votar por el progreso o por la pobreza. Votar por el futuro y las nuevas generaciones, o a dedicarnos solo a criticar y a pensar en un cambio, que si no lo construimos, nunca va a llegar”.

Ante la imposibilidad de la inscripción de Yoris, comentó que esperó hasta el último momento para tomar su decisión. “No vengo a sustituir a nadie. No vengo a quitarle el liderazgo a nadie”, aseguró. “Vengo con los brazos abiertos para reconstruir a Venezuela”. Rosales hizo referencia a “25 años de desunión, de sufrimiento, de dolor profundo”. Recordó que estuvo más de seis años en el exilio, que estuvo preso e inhabilitado, y, con eso de contexto, se atrevió a decir que representa a quienes no han podido participar.

Invadido de preguntas, entre ellas, por ejemplo, si había hablado con María Corina Machado, afirmó que reconoce su trabajo y que “es una luchadora social que ha recorrido un duro camino”. Al respecto, añadió: “Lucharé por su libertad”. Extendió sus palabras a Yoris y recalcó que “estamos aquí en razón de lograr construir los caminos que todos anhelamos desde hace muchos años”.

Noticia en desarrollo

