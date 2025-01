Trump le responde a Petro: EE. UU. suspende sus trámites de visas en Colombia

Resume e infórmame rápido

A partir de este lunes 27 de enero, la embajada de Estados Unidos suspenderá los trámites de visado en Colombia como respuesta a la decisión del presidente Gustavo Petro de no recibir los vuelos del país norteamericano con migrantes colombianos deportados.

Petro a Trump: Colombia desautoriza entrada de vuelos con migrantes deportados

“Los EE. UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”, dijo el presidente colombiano en un trino.

La administración de Donald Trump había enviado en dos aviones militares a 80 migrantes colombianos que habían ingresado irregularmente a Estados Unidos. Aunque la deportación había sido previamente concertada entre ambos países, no se permitió el aterrizaje de las aeronaves.

La Constitución, el primer obstáculo para frenar la ofensiva migratoria de Trump

Fuentes citadas por Blu Radio indicaron que estos vuelos los realiza semanalmente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con migrantes colombianos que se encuentran en centros de detención por su situación irregular.

Incluso, después de que se conociera esta decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, Petro de manera tácita se refirió al tema con otro mensaje en X, la plataforma que ha venido utilizando para promover sus políticas.

“Hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercarse a nuestro servicio migratorio para regularizar su situación. Espero que no se congele el diálogo sobre el Darién. Si no hay regularización aumentarán las ilegalidades. Ya lo vimos cuando Estados Unidos bloqueó a Venezuela e hizo estallar la oleada migratoria. Primero es la dignidad de Colombia y América Latina”, precisó.

La decisión de Estados Unidos se conoció justo horas después de que el presidente Petro dijera a través de X que había rechazado el ingreso de dos vuelos militares provenientes de Estados Unidos con migrantes irregulares colombianos, argumentando que a su juicio deberían estos procedimientos debieron haberse hecho con protocolos que respeten la humanidad de los connacionales.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país”, escribió.

No obstante, antes de que emitiera estos trinos, había dado otro mensaje que después terminó borrando en el sentido de que sí estaba dispuesto a recibir a los migrantes irregulares colombianos que Estados Unidos estaba sacando.