Petro a Trump: Colombia desautoriza entrada de vuelos con migrantes deportados

“Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos”, le dijo Petro a Trump. Foto: Archivo

El presidente de Gustavo Petro dijo en la mañana de este domingo que Colombia no autoriza el paso de vuelos por aires soberanos del país que salgan con migrantes deportados desde Estados Unidos, tras las órdenes que ha dado en ese sentido el mandatario Donald Trump.

Lo que dijo Petro es que, a su juicio, Trump debe sostener una ruta de atención clara para los migrantes y que, por lo tanto, hasta que eso no se dé en un diálogo que eventualmente sería binacional, Colombia no autorizará el ingreso de esos vuelos.

“Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio”, precisó el presidente colombino.

Y agregó: “Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”.

Lo que ha dicho el magnate republicano, que ahora está al frente de la Casa Blanca en un segundo periodo no consecutivo, es que Estados Unidos comenzará una serie de deportaciones de indocumentados que estén irregularmente en su territorio. Esto, por supuesto, necesita de varios pasos tanto a nivel ejecutivo como legislativo en Washington.

Los EEUU no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos.



Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio.



EEUU debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

Además, en ese mismo sentido se requieren pasos a nivel colombiano. Sin embargo, desde que Trump asumió la Oficina Oval el pasado 20 de enero ha comenzado a avanzar en políticas que terminan chocando con varias de las que se venían realizando a nivel regional, específicamente en Colombia, y esto ha generado que Petro, quien desde un principio ha sido muy contrario a Trump, cada tanto lance duros dardos contra la nueva administración estadounidense.

Luego, en una segunda publicación de X, justificó su decisión de no autorizar el paso de aviones con migrantes provenientes de Estados Unidos. Señaló que el tratamiento que el Gobierno norteamericano no protege su dignidad y los hace pasar como “delincuentes”.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país”, escribió.

Y concluyó su mensaje con exigiendo mejores condiciones para el traslado de migrantes, como muestra de respeto al país: “En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta”, dijo Petro.

Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece.



Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos.



No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país… https://t.co/U1MmWrNio1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

