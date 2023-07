EE. UU.: encuentros de colombianos con agentes fronterizos ya superan los de 2022

Así se veía el muro fronterizo desde la ciudad de Tijuana, México, días después de que finalizara el Título 42 en Estados Unidos. Foto: EFE - Joebeth Terriquez

En lo que va del año fiscal 2023 (que se mide entre octubre de 2002 y septiembre de 2023), el número de encuentros de colombianos con autoridades en la frontera sur de Estados Unidos ya superó la cifra del 2022, y aún faltan cuatro meses por delante.

📝 Sugerimos: Exseguidora de Charles Manson queda libre luego de 53 años en prisión

Si antes se dieron 125.172 encuentros, las cifras más recientes, con el último registro disponible en mayo pasado, alcanzan un total de 126.201. Falta ver qué pasa próximamente, teniendo en cuenta, además, que Estados Unidos cambió la directriz migratoria hace dos meses. Además, personas de Venezuela y algunos países Centroamericanos siguen saliendo de sus países de origen.

El 11 de mayo de este año, Estados Unidos le puso fin al Título 42, una medida sanitaria aplicada en la administración de Donald Trump, en medio de la pandemia del coronavirus, para bloquear o expulsar a los migrantes que llegaban de forma irregular a la frontera con México. Como consecuencia, los agentes federales volvieron a funcionar únicamente bajo el Título 8, la ley migratoria que se aplicaba antes de la llegada del covid-19.

En abril, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que con el regreso de esta medida habría “duras consecuencias para la migración irregular”, incluida una prohibición de cinco años y posibles cargos penales para las personas que sean sorprendidas intentando repetidamente entrar al país.

Explorando en la base de datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, es posible ver que en mayo de 2023, bajo el Título 8 (el que quedó vigente), tomaron lugar 17.594 encuentros entre colombianos y las autoridades estadounidenses. En cambio, bajo el Título 42, que solo estuvo vigente 10 días de ese mes, apenas se hicieron 534 encuentros (para un total de 18.128 en el quinto mes del año 2023), en comparación con casi 2.000 efectuados el mes anterior (abril de 2023).

📌Le puede interesar: La verdadera razón por la que la OTAN no acepta a Ucrania como miembro

Ese mes (abril), cuando aún regía el Título 42 y ambas medidas funcionaban a la par, la cifra total de encuentros fue de 17.838. Es decir, en mayo hubo un aumento total de encuentros.

En ese tipo de escenarios dependía de las autoridades migratorias decidir por cuál de las dos directrices guiarse y en las semanas previas a que finalizara la disposición sanitaria la mayoría optó por el Título 8. Según le dijo un agente de la patrulla fronteriza a El País, el Título 42 solo se aplicó en el 17 % de los casos.

Hay que recordar que la medida sanitaria no se aplicó para todos los migrantes. De hecho, la mayoría de las personas expulsadas en virtud de esa regla procedían de México y Centroamérica, informó The New York Times.

De hecho, una de las grandes críticas que le hicieron algunos demócratas y defensores de los derechos de los migrantes era que negaba las oportunidades de asilo a las personas que decidían huir de la violencia y la crisis política en sus países de origen.

Ahora bien, si bien bajo dicha norma hubo expulsiones, a más de 1,8 millones de personas se les permitió permanecer temporalmente en el país hasta que comparezcan ante un tribunal de inmigración y, en algunos casos, argumenten que se les debe conceder asilo.

Recientemente, el diario estadounidense reportó que en la frontera entre Estados Unidos y México parece haber una relativa calma. Esto se le atribuye a las severas penas que está imponiendo la administración Biden sobre la migración irregular, además de que el gobierno de Andrés Manuela López Obrador está tratando de disminuir la aglomeración de migrantes transportándolos a ellos hacia lugares al interior del país.

Así se lee en el artículo EE. UU: cae el número de migrantes por la frontera; México ayuda a controlar el flujo, donde Cristina Coronado, quien opera un comedor de beneficencia para migrantes en la catedral de Ciudad Juárez, dijo que los refugios en la zona estaban “casi vacíos” después de que los migrantes lograron obtener citas al otro lado de la frontera o fueron llevados por las autoridades mexicanas a distintas partes del país.

Ella, como otras personas más, cree que esa sensación de calma es momentánea, pues los migrantes, sobre todo de Venezuela, Haití y Centroamérica, seguirán aspirando a llegar a Estados Unidos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.