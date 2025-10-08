Condenan a los autores del intento de asesinato contra Cristina Fernández

Uno de los acusados, Fernando Sabag Montiel, en el juicio para saber el veredicto por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015). Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Los dos acusados por el intento de asesinato de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en 2022, fueron condenados este miércoles a 10 y ocho años de prisión, lo que pone punto final a un juicio que sacudió el país.

El 1 de setiembre de ese año, Fernando Sabag Montiel, de 38 años, se camufló entre los cientos de simpatizantes que saludaban a la entonces vicepresidenta (2019-2023) frente a su casa y le gatilló dos veces a la cabeza, sin que las balas salieran.

Fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado y mediar un arma de fuego, una pena que unificada a otras previas por pornografía infantil lleva a un total de 14 años, dijo la jueza en un tribunal al norte de Buenos Aires.

Su entonces novia Brenda Uliarte, de 26 años, deberá cumplir ocho años de prisión por haber sido “partícipe necesaria” del atentado, añadió la magistrada.

En sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, Sabag se refirió a otros casos vinculados a la política y evocó conspiraciones de forma confusa: “Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe”, dijo. También aseguró que no había recibido ningún pago por hacerlo.

“Si me piensan desaparecer [al enviarlo a prisión], es algo que tienen que pensar porque no puede pasar a la ligera”, prosiguió. De su parte, Uliarte se negó a hablar.

El atentado como supuesto “acto de justicia”

A lo largo del juicio iniciado en junio del año pasado, Sabag Montiel admitió que había querido matar a Fernández como “un acto de justicia”, ya que, según él, ella “es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”.

El atentado a Fernández movilizó a cientos de miles de personas que salieron a las calles en apoyo a la expresidenta (2007-2015) de centroizquierda, principal referente de la oposición peronista.

El caso “refrescó la oscura memoria de que se puede apelar a la violencia para resolver diferencias políticas”, dijo a la AFP el analista y consultor Facundo Cruz.

“Se hizo palpable que en el siglo XXI puede ocurrir algo que se creía que estaba desterrado de las prácticas argentinas”, agregó en alusión al asesinato de militantes políticos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).

El intento de asesinato contra Fernández

El atentado ocurrió en el marco del inicio del juicio por corrupción en la adjudicación de obras viales contra la exmandataria, por el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua en diciembre en 2022.

Durante ese proceso, cientos de personas acudían al domicilio de Fernández para manifestarle su solidaridad. El tumulto sirvió de pantalla para Sabag Montiel, que se infiltró entre los simpatizantes para tratar de asesinarla.

En junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena y desde entonces la expresidenta de 72 años está recluida en prisión domiciliaria en un apartamento en Buenos Aires, desde cuyo balcón ocasionalmente saluda a sus simpatizantes.

La justicia absolvió este miércoles a un tercer imputado, Nicolás Carrizo, que había sido acusado de planificar el ataque. “Estos tres años nadie me los va a devolver”, lamentó.

Carrizo era el jefe de Sabag Montiel y Uliarte, a quienes contrataba como vendedores callejeros de algodón de azúcar.

El pedido de Fernández de investigar en este juicio a los supuestos financistas del atentado fue desestimado y se investiga como una causa separada.

“Hay un intento de Fernández de mantener el tema en agenda, haciendo alusión a lo sucedido y recordándolo. Rememorar lo sucedido y pedir justicia es parte de su capital político: haber sobrevivido”, señaló el analista Cruz.

