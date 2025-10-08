“No daré un paso atrás”: autoridades de Chicago e Illinois ante el pedido de Trump de arrestarlos

Trump autorizó el fin de semana el despliegue de 700 guardias nacionales en Chicago. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el miércoles encarcelar al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, a causa de su falta de colaboración para impedir las protestas contra las redadas migratorias, según dio a conocer en un mensaje en la red social Truth Social.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales del ICE! ¡El gobernador Pritzker también!”, declaró el mandatario republicano en alusión al hostigamiento contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Doscientos guardias nacionales llegaron cerca de Chicago, informó el martes un funcionario estadounidense de Defensa, después de que el Gobierno estadounidense describiera esta gran ciudad del norte del país como una “zona de guerra”. De hecho, Trump autorizó el fin de semana el despliegue de 700 guardias nacionales.

Los alrededores del centro de detención del ICE en las afueras de Chicago son escenario a diario de protestas protagonizadas por decenas de activistas, que intentan bloquear la salida de los vehículos de los agentes. En algunos casos ha habido lanzamiento de piedras y botellas.

La oposición demócrata impugnó la legalidad de la orden ante los tribunales, acusando al multimillonario de “castigar a sus enemigos políticos”. La jueza federal a cargo del caso ha fijado una audiencia para el jueves. Previo a ello, durante el fin de semana, una magistrada bloqueó provisionalmente un despliegue similar en Portland (estado de Oregón, al noroeste del país), otra ciudad demócrata donde las protestas son diarias.

Trump lleva criticando a Chicago desde hace semanas y califica a la ciudad como un “agujero de ratas” o incluso de “capital mundial del asesinato” a causa de los tiroteos que ocurren allí.

El mandatario republicano ya ha desplegado militares de la Guardia Nacional en otras ciudades demócratas, como Los Ángeles, Washington y Memphis (sur), cada vez en contra de la opinión de las autoridades locales.

Además, Trump ha enfatizado en que no teme invocar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército en Estados Unidos, la cual lo faculta para usar las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional dentro del país.

Incluso, le permite intervenir sin requerir el aval del gobernador estatal, siempre que lo estime necesario para restablecer el orden o garantizar el cumplimiento de las leyes federales. “Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría”, dijo Trump ante unos periodistas en el Despacho Oval.

Entretanto, tanto Pritzker como Johnson han respondido a las amenazas de Trump. El primero de ellos escribió en X: “No daré un paso atrás. Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que ponen a prueba su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo declarado?”. El alcalde de Chicago usó esa misma plataforma para decir: “Esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com