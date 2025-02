En un estado de México se prohibió la compra y venta de Coca-Cola y cerveza Corona

Tras la prohibición alrededor del consumo de Coca-Cola, circulan versiones acerca de que un delegado habría realizado un convenio con otra marca refresquera que, a cambio, brindaría apoyo a la comunidad a través de algunos programas. Foto: Bloomberg - Susana Gonzalez

Un municipio del estado mexicano de Hidalgo restringió la venta de Coca-Cola y de la cerveza Corona. La prohibición, que se dio a conocer en Ixmiquilpan, incluye una multa para quienes violen esta disposición.

Sin importar si se es comerciante o consumidor, la delegación de la localidad de Cantinela dio a conocer que aquellos que transgredan la restricción tendrán que asumir una multa de hasta cinco mil pesos mexicanos, que en moneda colombiana equivalen a poco más de $1 millón.

Si bien la nota de prensa, citada por medios locales como El Universal, no especifica por qué se tomó esa decisión, circulan versiones acerca de que un delegado habría realizado un convenio con otra marca refresquera que, a cambio, brindaría apoyo a la comunidad a través de algunos programas. También se argumenta que el boicot obedece a que las empresas no colaboran con la localidad y no le generan beneficio alguno.

Regida por usos y costumbres, esta zona de Hidalgo suele impedir el ingreso de camiones repartidores de ciertas empresas. También es común que las autoridades impongan multas por faenas y por profesar una religión distinta a la que la mayoría tiene.

