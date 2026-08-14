Encuentran imagen de Haaland en cargamento de 469 kilos de cocaína en Ecuador

Foto de referencia de miembros de la Policía Nacional participan en un operativo cerca del Mercado Las Cuadras, al sur de Quito, el 4 de agosto de 2026. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

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El futbolista noruego Erling Haaland ha estado en el centro de la atención desde el Mundial de 2026, donde hizo historia junto a su selección. Sin embargo, el delantero también ha protagonizado escenas insólitas: imágenes impresas de su rostro fueron encontradas en un cargamento de cocaína incautado cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia.

El conductor del vehículo donde se transportaba el cargamento fue capturado después de que las autoridades encontraran 469 kilogramos de cocaína durante un operativo realizado el miércoles. Aunque la Policía confirmó el decomiso, no explicó por qué el cargamento estaba marcado con pegatinas que mostraban el rostro del futbolista noruego Erling Haaland.

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El uso de imágenes de deportistas, celebridades o personajes reconocidos en paquetes de droga es una práctica habitual entre organizaciones narcotraficantes. Estas marcas pueden servir para identificar al grupo responsable de producir o transportar el cargamento y, en algunos casos, señalar al destinatario al que está dirigido.

La imagen de Lionel Messi, capitán de la selección argentina, también fue encontrada en uno de los paquetes de droga incautados, lo que evidencia que Haaland no sería la única figura del fútbol utilizada como distintivo en cargamentos vinculados al narcotráfico.

Ecuador se ha consolidado como un punto estratégico para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Desde ese país, los estupefacientes son almacenados y movilizados a través de distintas rutas internacionales, principalmente con destino a Estados Unidos y, en menor medida, hacia mercados europeos.

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Entre las personas detenidas durante el operativo se encuentra una mujer identificada como María R., de nacionalidad colombiana. En Ecuador, organizaciones criminales locales, en alianza con grupos delictivos de Colombia y México, controlan parte de las rutas utilizadas para el traslado de estupefacientes. Según las autoridades, cerca del 80 % de la droga que circula por estas redes proviene de Colombia, mientras que el porcentaje restante tiene origen en Perú.

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