Colombia y EE. UU. tendrán operaciones conjuntas contra el narcotráfico, confirma mindefensa

El nuevo ministro de Defensa confirmó que se adelantarán operaciones conjuntas con el país norteamericano para combatir el narcotráfico en la región. Foto: Ministerio de Defensa

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Colombia es el nuevo integrante del llamado Escudo de las Américas, la iniciativa lidera por Estados Unidos para, supuestamente, luchar contra el narcotráfico en el continente. Así lo confirmo el nuevo ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, quien además firmó un acuerdo con el país norteamericano para que se adelanten operaciones conjuntas.

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De acuerdo con un comunicado de la cartera, “Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, siguiendo las directrices del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella”. Según el ministerio, “esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”.

El documento señala que también se formalizó un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos “destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra” de ese país. Parte de lo que se hará por el acuerdo será “fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional contra las organizaciones terroristas y criminales”.

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Según el ministro Mora, ningún Estado puede enfrentar el narcotráfico por si solo, por lo cual “Colombia ha ofrecido poner sus capacidades y experiencia al servicio de la seguridad hemisférica, liderando esfuerzos estratégicos en el océano Pacifico y el mar Caribe junto con las naciones integrantes de la Coalición”. El propósito, señala la cartera, es “impedir que organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado y garantizar que, en todo el territorio, prevalezcan la Constitución, la ley y el monopolio legítimo de la fuerza”.

De acuerdo con el ministerio, el acuerdo se logró por “la invitación del Presidente Abelardo De La Espriella para profundizar la planeación, coordinación y ejecución de operaciones contra amenazas comunes en el hemisferio”.

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Aseguran que las decisiones de ingresar al Escudo de las Américas y firmar el acuerdo de cooperación bilateral “se sustentan en el respeto irrestricto por la soberanía nacional, la Constitución, el Derecho Internacional y el ordenamiento jurídico de cada Estado”. El nuevo gobierno sostiene que “la cooperación internacional fortalece y no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

Además, señalan que “el Gobierno Nacional continuará empleando todas las capacidades legitimas del Estado para recuperar y consolidar el control territorial, proteger a las comunidades, neutralizar las estructuras que amenazan a los colombianos y cerrar los espacios en los que prosperan las economías ilícitas”. En el comunicado resalta que “Colombia tiene la voluntad, las capacidades y los aliados para enfrentar estas amenazas”.

En el documento también sostienen que “el terrorismo y el crimen organizado” encontrarán “una Fuerza Pública fortalecida, una institucionalidad decidida y una cooperación internacional cada vez más efectiva”.

El comunicado de la cartera se conoció horas después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijera públicamente que “a través del recién inaugurado presidente, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”.

De hecho, el pasado 7 de agosto, día en que Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar una ayuda de USD 1.000 millones para Colombia en materia de seguridad.

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