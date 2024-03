Esposa de funcionario colombiano varado en Haití clama por corredor humanitario

Policías patrullan este miércoles las calles de Puerto Príncipe (Haití). Al menos siete cadáveres aparecieron este miércoles en las calles de Petion-ville, en las colinas de la capital de Haití, dos días después de que al menos otras quince personas fueran encontradas muertas en la misma zona. Foto: EFE - Mentor David Lorens

Miedo e incertidumbre es lo que con mayor intensidad sienten desde hace varias semanas cerca de 11 millones de haitianos, así como el personal humanitario y diplomático proveniente de otros países. La razón: la espiral de violencia sin control que se ha apoderado de este Estado caribeño y en medio de los intentos por una transición política, que se prevé complicada tras la renuncia del primer ministro, Ariel Henry.

El sentimiento también embarga a la familia de Jorge Enrique Reyes Gómez, auxiliar de la Misión Diplomática de Colombia en Haití, quien, como contamos el fin de semana, sigue varado en la isla. Él y la cónsul, Vilma Rocío Velásquez Uribe, son los únicos dos funcionarios de la misión diplomática de Colombia en ese país.

“Él ha manifestado a la Cancillería y a la cónsul su deseo de salir del país, como lo han hecho cientos de funcionarios de la ONU y otras misiones diplomáticas”, dijo a este diario la esposa de Reyes, Luz Adriana Hernández, quien se encuentra con él.

“La situación [en el país] es insostenible, incierta, caótica”, explicó.

Desde hace días están alojados en un hotel de Puerto Príncipe por instrucción de la Cancillería colombiana, con el fin de resguardar su seguridad. No obstante, insiste en que no entiende por qué no han podido ser evacuados, mientras que funcionarios de otras misiones lo han logrado.

“Evidentemente no hay un aeropuerto en funcionamiento, pero sí hay un corredor humanitario que permite la salida del país en helicóptero, figura utilizada por la ONU y otras misiones diplomáticas”, indicó.

Por el momento, la instrucción, dice, es permanecer en el hotel, sin ningún otro plan a la vista. Agrega que no sabe siquiera si tendrán que regresar a la casa que rentaron en la isla, pues la cobertura de su estadía termina este jueves.

Hernández compartió con este diario videos de personal, según ella, perteneciente a la ONU, en los que se ve cómo esas personas son evacuadas.

“Podría existir si Colombia lo pidiera, concretamente con la ONU”, dice sobre la posibilidad de ser evacuados en alguno de esos operativos.

Fuentes de la Cancillería le contaron a El Espectador que el asunto está siendo analizado; sin embargo, al momento de esta publicación no habíamos obtenido respuesta oficial sobre la posibilidad de evacuar a los connacionales por medio de un corredor humanitario, como el que menciona Hernández.

Asimismo, tampoco ha recibido información sobre cuántos connacionales, en total, se encuentran en Haití y en qué estado.

En referencia al mismo caso, el fin de semana fuentes de esa cartera indicaron: “Estamos monitoreando la situación de manera permanente y estamos en contacto constante con nuestra Misión en Haití. El señor Reyes está en un hotel y su estadía en ese lugar está siendo asumida por la Cancillería”.

Explicó que “en este momento no hay forma de salir de Haití porque no hay operación aeroportuaria. Ningún país ha evacuado su personal, solo Estados Unidos ha sacado, de manera parcial, parte de su personal no esencial, pero el grueso de los funcionarios sigue allí. República Dominicana no ha evacuado a nadie, así como tampoco lo han hecho los otros países de América Latina. Solamente Suiza, que no tiene Embajada allí, evacuó algún personal humanitario”.

Agencias de prensa informaron que Estados Unidos adelantó la evacuación de al menos 15 de sus ciudadanos este miércoles, con rumbo a República Dominicana.

“Esperamos que el helicóptero haga varios viajes para intentar sacar al mayor número posible de estadounidenses”, declaró un portavoz del departamento de Estado, citado por la AFP.

La situación en Puerto Príncipe

Según reporte de la agencia francesa, los disturbios este 20 de marzo se centraron en Pétion-Ville, zona de altos ingresos, a las afueras de la capital.

“Hoy ha habido muchos bloqueos de carreteras en Puerto Príncipe. Como resultado, el Programa Mundial de Alimentos sólo pudo llevar comidas calientes a 10 de los 14 lugares a los que tenía previsto llegar”, señaló Jean-Martin Bauer, representante para Haití de ese organismo de la ONU, en sus redes sociales.

“Haremos todo lo que podamos para ayudar, pero necesitamos seguridad y acceso”, añadió.

En palabras de Hernández, “el 7 de febrero de 2024, fecha en la que el primer ministro Ariel Henry fijó como fecha probable de elecciones el 25 de agosto del 2025, exacerbó los ánimos de la clase política en general, así como de los bandidos que azotaron a Puerto Príncipe”.

Henry, por cierto, había quedado al mando del país tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ejecutado en 2021 por mercenarios colombianos, quienes se encuentran detenidos en la isla, sin que tampoco se sepa de su estado.

“El 2 de marzo el país entró en caos; al mismo tiempo, el primer ministro se encontraba en Kenia finiquitando el trámite de la llegada de las tropas de ese país a Haití”, prosiguió. “Los bandidos aprovecharon la coyuntura y atacaron el aeropuerto (que se encuentra cerrado hasta la fecha); atacaron también el puerto marítimo, las calles, convirtiendo la ciudad, el país en un lugar imposible de vivir”.

Así como ella, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han alertado sobre la falta de acceso a insumos y servicios sanitarios, alimentos o agua potable.

“Asaltan el comercio, los bancos, secuestran personas (especialmente si son blancos, extranjeros o comerciantes adinerados); sin que la policía tenga la capacidad en armas y hombres para contener esta terrible situación”, concluyó Hernández.

