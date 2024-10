“Está en juego la voluntad del pueblo”: Lula sale en defensa de Petro por caso CNE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d) y el de Colombia Gustavo Petro. Foto: EFE - André Borges/Mauricio Dueñas Castañeda

Mientras sigue en curso la investigación del Consejo Nacional Electoral a Gustavo Petro por los topes de gastos durante su campaña de 2022, más figuras de la política latinoamericana siguen pronunciándose por lo que el presidente colombiano ha llamado “golpe de Estado”.

Luiz Inácio Lula da Silva, líder de la izquierda latinoamericana y presidente de Brasil, se pronunció a través de su cuenta de X en defensa de su homólogo colombiano remarcando que Colombia “no puede renunciar al debido proceso legal”.

“Como alguien que ha sido víctima de todo tipo de persecución política, expreso mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro”, empieza el mensaje de Lula. También recordó que Dilma Rouseff, también expresidenta de Brasil, fue sometida a un “impeachment”, un juicio político o de destitución, en el que a juicio del mandatario “fue el comienzo de un período turbulento y traumático en la historia de Brasil”.

Como alguém que já foi vítima de todo tipo de perseguição política, manifesto minha solidariedade ao presidente @petrogustavo. Não se pode abrir mão do devido processo legal, ainda mais quando o que está em jogo é a vontade do povo expressa democraticamente pelas urnas. Lembro… — Lula (@LulaOficial) October 10, 2024

Lula afirmó que no se puede renunciar al debido proceso legal, más aún cuando lo que “está en juego es la voluntad del pueblo”, haciendo referencia a la victoria en las urnas de Petro contra el fallecido Rodolfo Hernández en 2022.

Además de Lula, otras figuras de la izquierda latinoamericana se pronunciaron sobre el caso CNE, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Nuestra solidaridad con el presidente Petro. Es prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia, y siempre nuestro apoyo y solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia, es parte de nuestra política (pronunciarse)”, afirmó la mandataria a comienzo de semana en su conferencia matutina.

Mientras tanto en Colombia, el defensor del presidente Petro, Héctor Carvajal, afirmó que el equipo legal del mandatario no se va a defender frente al proceso que adelanta el CNE. No voy a presentar descargos porque no puedo atender sus requerimientos. Si digo que no tienen competencia, no puedo actuar en su proceso”, señaló el abogado en entrevista con Blu Radio.

