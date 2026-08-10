Estados Unidos anuncia USD 15,5 millones para apoyar a Colombia tras el terremoto

Una persona trabaja en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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El gobierno de Estados Unidos anunció USD15,5 millones para Colombia con el fin de contribuir a la respuesta humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país este lunes.

A través de un mensaje del Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aseguró que estos fondos serán destinados a “refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto”.

En su trino, el Departamento liderado por Marco Rubio afirmó: “Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para apoyar al presidente @ABDELAESPRIELLA y a su gobierno mientras evalúan las necesidades en el terreno”.

El terremoto en Colombia deja hasta el momento más de 110 muertos y ha motivado expresiones de solidaridad alrededor del mundo.

La CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció también este lunes una donación de USD 500.000 para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias derivadas de la emergencia provocada por el terremoto.

Asimismo, numerosos gobiernos, jefes de Estado y líderes políticos han expresado su solidaridad y han puesto a disposición su ayuda, entre ellos el gobierno de Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, México, Brasil, Chile, El Salvador, España, Francia, entre muchos otros.

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