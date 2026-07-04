Estados Unidos cumple 250 años: ¿aprobaría el examen que exige su ciudadanía?

Preparativos en el National Mall para las celebraciones del Día de la Independencia previstas para el 4 de julio. Foto: EFE - GRAEME SLOAN

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Estados Unidos llegó este sábado a sus 250 años de independencia bajo un calor abrasador y una celebración marcada por los intentos de Donald Trump de convertir la efeméride en un despliegue político propio.

El tradicional desfile en Washington se canceló por el riesgo climático. Según la AFP, se esperaban sensaciones térmicas cercanas a los 43°C. Pese a esto, el mandatario mantuvo un mitin en el National Mall y prometió el show de fuegos artificiales “más grande del mundo” para la noche.

Este aniversario llega en un momento de gran fractura interna. Una encuesta de la Universidad Quinnipiac citada por la agencia encontró que el 61 % de los estadounidenses cree que su país no está a la altura de los ideales que proclamó la Declaración de Independencia en 1776, con una brecha marcada entre republicanos y demócratas.

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Voces como las del papa León XIV o el rey Carlos III ofrecieron, cada una a su manera, una lectura distinta de qué significa hoy ese aniversario.

“Defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde sus inicios”, indicó por su parte el pontífice, nacido en Chicago.

Alonzo Coby, miembro de la tribu Shoshone-Bannock, está agradecido por su parte de poder celebrar los 250 años de Estados Unidos.

“Pero quiero que la gente recuerde que los nativos americanos están presentes aquí desde mucho antes de estos 250 años”, dijo este arquitecto a la AFP en Blackfoot, Idaho.

En medio de ese debate sobre qué tanto conoce, y qué tanto vive, Estados Unidos los principios con los que nació, le hacemos una pregunta: ¿qué sabe tanto usted del país? ¿Podría convertirse en un ciudadano?

El examen real de ciudadanía es oral. Un oficial de inmigración selecciona hasta 10 preguntas de un banco oficial de 100, y el aspirante debe responder bien al menos seis para aprobar. Sin embargo, desde octubre de 2025 por los cambios de la administración Trump rige una versión ampliada, con 20 preguntas de un banco de 128, que exige acertar 12.

Tomamos ese examen como punto de partida, pero no es una réplica exacta. Algunas de nuestras preguntas están tomadas directamente del banco oficial, y otras las construimos alrededor de la propia historia de la fecha y del país, para que el ejercicio sea también un repaso de estos 250 años.

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