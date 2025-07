EE. UU. envió a “los peores de los criminales” a Guantánamo: hay 3 colombianos

La puerta principal de la prisión de Guantánamo, en Cuba. Foto: AFP - SYLVIE LANTEAUME

Esta semana se supo que Estados Unidos publicó los nombres de algunos de los detenidos en Guantánamo, entre los cuales figuran unos colombianos. El Departamento de Seguridad Nacional fue la entidad que dio a conocer el listado.

Un documento emitido por dicha institución, con fecha del 8 de julio del presente año, estableció que se trata de los nombres de “los peores de los peores criminales indocumentados y convictos detenidos en la bahía de Guantánamo”, entre los cuales hay “pedófilos, asesinos, secuestradores y otros criminales violentos”, según la nota.

Los connacionales identificados en ese grupo fueron Ramiro Villanueva y Luis Fernando Ospina Tabares, condenados por narcotráfico. El primero de ellos por contrabando de cocaína, mientras el segundo por tráfico de heroína. Brayan Vásquez-Montero, por su parte, por agresión agravada con un arma.

Estos tres colombianos figuran entre los 600 migrantes de 26 países que han pasado por la base naval de Guantánamo desde enero de este año, en espera de ser deportados. En esta semana hay por lo menos 72 detenidos por inmigración, 58 calificados como alto riesgo y 14 en la categoría de bajo riesgo.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, comentó que “no se permitirá que peligrosos criminales aterroricen a los ciudadanos estadounidenses”, y por esa razón justificó el envío de esas personas a Cuba, pero también al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador (CECOT) y a Alligator Alcatraz.

La funcionaria, citada en la declaración de la institución, agregó: “El presidente Trump y la secretaria Kristi Noem están utilizando todos los recursos a su alcance para expulsar a los inmigrantes ilegales delincuentes de nuestras calles y de nuestro país. Nuestro mensaje es claro: no son bienvenidos en Estados Unidos”.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la lista de aquellos enviados a Guantánamo incluye nombres de distintas partes del mundo: Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, China, Vietnam y el Reino Unido, entre otras. La agencia los calificó como “peligrosos extranjeros ilegales, delincuentes y convictos, con órdenes de deportación emitidas por un juez de inmigración”.

