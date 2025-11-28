Estados Unidos instala un radar en Trinidad y Tobago, muy cerca de Venezuela

El buque de guerra USS Gravely frente a la costa de Puerto España, en Trinidad y Tobago. Foto: AFP - MARTIN BERNETTI

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, confirmó que el Ejército de Estados Unidos está instalando un nuevo radar en el país, próximo a la costa de Venezuela.

El radar se ubica en la isla de Tobago y tiene el objetivo de monitorear actividades dentro y fuera del país, según las declaraciones de Persad-Bissessar publicadas este viernes por los medios locales.

La mandataria señaló que las tropas estadounidenses siguen en el país y que han estado colaborando en la modernización del aeropuerto y la vigilancia en Tobago, pese a que el miércoles afirmó que los marines se habían marchado.

“La instalación nos ayudará a mejorar nuestra vigilancia de los narcotraficantes en nuestras aguas”, dijo la primera ministra, con un discurso similar al utilizado por Washington en esta crisis con Venezuela.

Su confirmación se produjo después de que la ciudadanía informó haber visto marines estadounidenses en un popular hotel de Tobago y de que las plataformas de seguimiento de vuelos también detectaron el aterrizaje de aeronaves militares en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson.

Alrededor de 350 efectivos de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina realizaron ejercicios de entrenamiento conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago del 16 al 21 de noviembre.

El pasado martes, Persad-Bissessar se reunió con el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, para hablar sobre los desafíos de seguridad regional y las actividades de las organizaciones criminales transnacionales.

Un día después, la primera ministra de Trinidad y Tobago aseguró que Washington no ha solicitado a su país ser “base para ninguna guerra contra Venezuela”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este jueves que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras que Nicolás Maduro exhibió el músculo de su aviación y llamó a defender el territorio.

