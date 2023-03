EE. UU. llegó a un acuerdo con Canadá en materia de migración irregular

Joe Biden y su esposa Jill antes de embarcar en el Marine One para partir hacia Ottawa, Canadá. Foto: EFE - YURI GRIPAS /ABACA / POOL

El presidente Joe Biden anunció un acuerdo con Canadá para frenar la migración irregular en la frontera común. “Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para desalentar los cruces ilegales por la frontera”, dijo el mandatario estadounidense durante un discurso en el parlamento en Ottawa. Además, Biden saludó el compromiso de Canadá de acoger a 15.000 migrantes provenientes del continente Americano.

El pacto se dio a conocer tras la primera visita que el estadounidense hizo a Canadá desde que asumió el cargo de presidente, en enero de 2021. A diferencia de las tensiones que hubo entre el expresidente Donald Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, los funcionarios de ambos países esperaban que la reunión entre los dos líderes fuera cálida y productiva.

📝 Sugerimos: Privación arbitraria de la nacionalidad sigue afectando a más de 40.000 familias

“No tenemos un mejor amigo y aliado que Estados Unidos y siempre, siempre, es un verdadero placer poder darles la bienvenida”, aseguró el líder de Ottawa. “No hay una diferencia fundamental en los valores democráticos que compartimos, y realmente hace una gran diferencia”, agregó su homólogo estadounidense.

Desde antes de que Biden anunciara el pacto, unos detalles filtrados daban cuenta de que se esperaba un cambio en la forma en la que los dos países manejan las solicitudes de asilo. Hasta 2004, aquellas podían presentarse en cualquier puerto de entrada legal en Canadá, donde luego se procesaban y los solicitantes eran admitidos si se aprobaba su solicitud. Eso cambió cuando Ottawa presionó con éxito para la aprobación del Acuerdo de Tercer País Seguro, un acuerdo que obligaba a los migrantes a presentar solicitudes de asilo en el país al que llegaron por primera vez. El acuerdo actual se aplica a los puertos de entrada terrestres, pero no a los cruces irregulares o no oficiales, se lee en The Guardian.

El problema es que miles de migrantes han eludido el acuerdo y solicitaron asilo en puntos no oficiales a lo largo de las 5.500 millas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Al extender el acuerdo para que se aplique a toda la frontera, los funcionarios ahora pueden rechazar a los migrantes que intentan cruzar en puntos fronterizos no oficiales.

El año pasado, casi 40.000 personas ingresaron a Canadá por Roxham Road, un cruce informal en los bosques del norte del estado de Nueva York. En enero, la Real Policía Montada de Canadá interceptó a más de 5.000 solicitantes de asilo a lo largo de la carretera, la cifra más alta desde que el gobierno comenzó a rastrear el aumento en 2017.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.