EE. UU.: se declara estado de emergencia en Oregón por la crisis de fentanilo

Un estado de emergencia de 90 días fue declarado en el estado costero de Oregón, ubicado en el noroeste de Estados Unidos, para tratar la crisis de fentanilo que ocurre en la ciudad de Portland. Según el Departamento de Salud, las muertes por sobredosis de opioides sintéticos, como el fentanilo, aumentó en un 533 % entre 2018 y 2022 en el condado de Multnomah.

La gobernadora Tina Kotek, el alcalde Ted Wheeler y la presidenta del condado de Multnomah, Jessica Vega, publicaron cada uno la declaración del estado de emergencia, siguiendo las recomendaciones del grupo operativo de Portland. Buscan sincronizar los esfuerzos del estado, la ciudad y el condado para reducir los trámites burocráticos y destinar más recursos a la ciudad. El objetivo es ampliar el acceso al tratamiento de las adicciones, así como a servicios sociales. De esta forma, se espera reducir las sobredosis y combatir la actividad de tráfico de opioides.

“Nuestro país y nuestro estado nunca han visto una droga tan mortal y adictiva, y todos están lidiando con la forma de responder. La presidenta [del condado], el alcalde y yo reconocemos la necesidad de actuar con urgencia y unidad en todos nuestros sistemas de salud pública y seguridad comunitaria para hacer mella en esta crisis”, afirmó Kotek.

Se establecerá un centro de operaciones en Portland, donde se ofrecerán servicios de cuidado para las personas que tengan una adicción. Este será el encargado de compartir y publicar datos sobre el impacto del fentanilo en la capital de Oregón e identificar posibles vacíos en la atención para las personas que lleguen.

“Vale la pena invertir, luchar por y mostrar un camino claro a la rehabilitación para todos aquellos que están luchando contra la adicción al fentanilo”, aseguró la gobernadora en una rueda de prensa.

La medida, sin embargo, no ha sido bien vista por algunos funcionarios locales. Sharon Meieran, una comisionada del condado, le dijo al diario The Oregonian que debían “guardar el aplauso hasta que veamos qué es lo que sucede realmente”. El año pasado, la funcionaria pidió que se adoptara una medida de emergencia y asegura que la crisis “ciertamente no va a terminarse en 90 días”.

Para algunos, el centro de la cuestión está en la Iniciativa 110, que despenaliza la posesión de cantidades pequeñas de drogas fuertes, como las metanfetaminas y el fentanilo. En el 2020, la medida, que tiene el fin de cambiar el enfoque punitivo al consumo de drogas, fue aprobada por el 56 % de los votantes en Oregón.

Si bien la norma ha sido señalada de aumentar el número de sobredosis mortales de drogas ilícitas, científicos y académicos la han defendido. Un estudio de 13 estados con un nivel de consumo de drogas similar al de Oregón realizado por la Escuela Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York (NYU) encontró que la Iniciativa 110 no generó un aumento en las sobredosis ni en las muertes por consumo de sustancias. De acuerdo con Corey Davis, encargado de la investigación, el aumento ocurrió “básicamente en todas partes”.

Oregón no ha sido el único estado golpeado, pues el fentanilo ha generado una crisis en todo Estados Unidos. Según un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés), alrededor de 70.000 personas murieron de una sobredosis de fentanilo en el 2021. De acuerdo con el antropólogo médico Fernando Montero, quien habló con El País, es más probable una sobredosis de fentanilo que una de heroína.

“El fentanilo tiene, a diferencia de la heroína y la morfina, una enorme capacidad por su estructura química de atravesar barreras biológicas y llegar rápidamente al sistema nervioso central”, explicó la farmacóloga Silvia Cruz a El País.

