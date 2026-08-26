Estados Unidos suspende citas para visas en embajadas y consulados de todo el mundo

Las visas que más expide la Embajada Americana en Colombia, suelen ser para turismo, negocios y estudio. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para solicitar visas en sus embajadas y consulados alrededor del mundo, una medida que el Departamento de Estado atribuye a una capacitación global de sus funcionarios consulares y que se produce en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

La decisión afecta a personas que tenían entrevistas programadas para tramitar sus visas de inmigrante. Quienes ya contaban con una cita recibirán una nueva fecha, aunque el Gobierno estadounidense no ha establecido públicamente cuándo se normalizará el servicio.

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Un portavoz del Departamento de Estado, citado por El País, explicó que la formación busca que los funcionarios puedan evaluar las solicitudes de manera más rigurosa y uniforme. Uno de los objetivos señalados por la Administración es identificar a los solicitantes que podrían convertirse en una carga para el sistema de prestaciones públicas de Estados Unidos.

El concepto de “carga pública” no es nuevo en la legislación migratoria estadounidense. El Departamento de Estado sostiene que, bajo determinadas circunstancias, una persona puede ser considerada inadmisible si existe una probabilidad de que dependa principalmente de determinados beneficios públicos para subsistir.

Sin embargo, la suspensión de las citas ocurre en un momento en el que Washington ha ampliado los controles sobre quienes buscan ingresar al país. Durante 2026, el Gobierno ha implementado nuevas restricciones migratorias, incluidas medidas que suspenden total o parcialmente la expedición de visas para ciudadanos de determinados países.

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La Administración también ha ampliado los mecanismos de revisión de los solicitantes. El Departamento de Estado anunció este año una expansión del análisis de la presencia digital de determinadas categorías de personas que solicitan visas, como parte de sus procedimientos de seguridad y verificación.

La pausa en las citas llega, además, después de que una jueza federal de Nueva York bloqueara una política de la Administración Trump que había suspendido la expedición de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La decisión judicial consideró que esa política excedía las competencias del secretario de Estado y cuestionó la aplicación de restricciones generales en lugar de evaluar individualmente a los solicitantes.

Para quienes buscan una visa estadounidense, la medida supone por ahora una nueva incertidumbre en un proceso que ya enfrenta cambios y mayores controles. El propio Departamento de Estado recomienda que los solicitantes tramiten sus entrevistas, en general, en el país donde residen o son nacionales, y advierte que los tiempos de espera varían según la sede y el tipo de visa.

La suspensión, por tanto, no significa que Estados Unidos haya cerrado sus servicios de visado de manera permanente. Se trata de una pausa vinculada a la capacitación del personal consular, pero se produce dentro de una política migratoria más amplia que busca elevar los filtros para quienes pretenden ingresar al país, tanto por vías temporales como permanentes.

Por ahora, el Departamento de Estado no ha informado una fecha concreta para la reanudación de las citas. Las personas afectadas deberán esperar la reprogramación de sus entrevistas y consultar las instrucciones de la embajada o consulado correspondiente.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia tampoco se ha pronunciado hasta el momento sobre cómo esta medida afectará las citas programadas en Bogotá.

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