“Están recompensando a Hamás”: Trump rechaza reconocimiento de un Estado palestino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no respaldará el reconocimiento de un Estado palestino porque, según él, es una decisión con la que se está “recompensando a Hamás”.

La declaración la hizo desde el Air Force One mientras regresaba a la Casa Blanca, en medio de una creciente presión internacional para que Washington respalde una solución política al conflicto en Gaza.

📌 ¿Qué opina Trump sobre reconocer un Estado palestino?

El comentario de Trump se dio horas después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara su disposición a reconocer un Estado palestino si Israel no toma pasos sustanciales para aliviar la crisis humanitaria en Gaza.

Francia, por su parte, ya había prometido hacerlo antes de la Asamblea General de la ONU en septiembre, una postura que también asumió el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel.

Frente a esta postura de aliados, Trump fue enfático: “Nunca lo discutimos. No tenemos una opinión al respecto”, dijo en referencia al anuncio de Starmer, quien dijo que el mandatario estadounidense sí tenía conocimiento del caso.

“Vamos a enviar mucho dinero a la zona para que puedan conseguir comida”, añadió Trump, señalando que su enfoque se centra en asistencia humanitaria, no en reconocer nuevas entidades estatales.

La posición oficial de la Casa Blanca

Un día después de los comentarios del presidente, un funcionario de la Casa Blanca, citado por el medio Reuters, reforzó el mensaje: “Como declaró el presidente, estaría recompensando a Hamás si reconociera un Estado palestino, y no cree que deban ser recompensados. Así que no lo hará”.

El funcionario insistió en que Trump está concentrado en enfrentar la hambruna en Gaza: “El presidente Trump se centra en alimentar a la gente”, remató.

