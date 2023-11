Estas son la sanciones por trabajar con visa de turista en EE. UU.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, ni el visado B2 de turista, ni el visado B1 para negocios, no son válidos para realizar trabajos. Foto: ESTA

Muchos colombianos aspiran con viajar a Estados Unidos para acceder a oportunidades laborales y ganar en dólares. Sin embargo, para poder trabajar dentro de territorio norteamericano es necesario contar con una visa de no inmigrante para trabajador temporal.

Este tipo de visas, que no son permanentes o de duración indefinida, se deben solicitar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) bajo una petición del empleador. De lo contrario, si usted no cuenta con este documento, no podrá desempeñar sus labores.

A pesar de esto, inmigrantes deciden laborar con su visa de turista, lo cual puede acarrear en serios y graves problemas con la ley estadounidense. De acuerdo con la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, ni el visado B2 de turista, ni el visado B1 otorgado por motivos profesiones, son válidos para realizar trabajos pagados o actividades para obtener ganancias monetarias.

Con este último visado, al referirse a motivos profesionales, no significa que sea una visa de permiso de trabajo, sino a una autorización para hacer negocios con empresas estadounidenses u otros socios comerciales.

¿Qué sucede si trabaja con visa de turismo en Estados Unidos?

Si las autoridades americanas lo descubren trabajando de forma ilegal, usted podrá enfrentar las siguientes consecuencias:

Visa cancelada de forma inmediata

Deportación inmediata

Prohibición de ingreso al país por cinco años

Prohibición de ingreso al país por 10 años

Prohibición de ingreso a EE.UU. de forma permanente

¿Cómo solicitar una extensión de su estadía en EE. UU.?

De acuerdo con Usagov, portal oficial del gobierno de Estados Unidos, usted puede solicitar la extensión de su estadía mientras se encuentra en EE. UU. Pero debe hacerlo antes de que expire su permiso de permanencia autorizado en su I-94. Tenga en cuenta que no todas las personas con una visa califican para solicitar una extensión de estadía.

Consulte la lista de situaciones cuando puede y no puede extender su estadía en EE. UU. Después siga los siguientes pasos:

Solicite la extensión por internet o por correo.

Calcule la tarifa que debe pagar (en inglés) por el trámite. En el menú desplegable elija el Formulario I-539 (Select a Form) y luego seleccione su estatus actual de no inmigrante en el menú (Current Nonimmigrant Status).

