Así es el USS Iwo Jima, el buque donde Maduro fue llevado a Estados Unidos

Horas después de la operación “Resolución Absoluta”, que fue lanzada en la madrugada del sábado 3 de enero en Venezuela, y que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, el mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que los dos “están siendo trasladados en el buque USS Iwo Jima hacia Estados Unidos para enfrentar cargos”.

¿Por qué Maduro va a borde de este buque?

La razón de que Maduro sea traslado en un buque, explican medios estadounidenses, es por seguridad.

El USS Iwo Jima es uno de los buques de asalto anfibio más importantes de la Armada de Estados Unidos y una pieza central de su proyección militar en el Caribe.

Su despliegue en la región tiene un fuerte significado estratégico: permite a Washington mantener presencia permanente, capacidad de respuesta inmediata y una plataforma desde la cual coordinar operaciones militares, humanitarias o de evacuación sin depender de bases terrestres. En contextos de tensión regional, su sola presencia actúa como un elemento de disuasión política y militar.

Desde el punto de vista operativo, el Iwo Jima funciona como un portaaviones ligero y base expedicionaria flotante. Está diseñado para transportar y desplegar fuerzas de Infantería de Marina, helicópteros de asalto, aviones de despegue corto como el F-35B y lanchas de desembarco anfibio.

Esto le permite ejecutar operaciones aéreas y anfibias combinadas, apoyar misiones de interdicción marítima y servir como centro de comando para acciones conjuntas o multinacionales en el hemisferio occidental.

“El buque pertenece a la clase Wasp (LHD), tiene más de 250 metros de eslora y puede embarcar a más de 1.600 infantes de marina, además de su tripulación. Cuenta con una cubierta de vuelo continua, un dique inundable interno para vehículos anfibios, sistemas avanzados de radar y defensa, y un hospital completamente equipado, lo que lo hace apto tanto para escenarios de combate como para emergencias humanitarias, desastres naturales o crisis migratorias”, señala el diario El Nacional.

En el plano político, el Iwo Jima simboliza la capacidad de Estados Unidos de proyectar poder sostenido en el Caribe, una región clave para su seguridad nacional. Su presencia envía mensajes simultáneos: respaldo a aliados, advertencia a actores adversarios y reafirmación del liderazgo estadounidense en la arquitectura de seguridad regional.

Por eso, cada vez que este tipo de buque es desplegado, su rol va mucho más allá del ámbito militar y se convierte en un factor relevante en la lectura geopolítica del momento, en esta oportunidad en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

