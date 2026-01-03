EE.UU. iba a entrar a Venezuela en diciembre, pero los detuvo el clima

Donald Trump publica una foto del presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth (d), siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. EFE/Trump en Truth Social Foto: EFE - EFE

Más de 150 aeronaves, incluidos bombarderos, aviones de combate, inteligencia, helicópteros y drones, participaron en la operación, coordinadas desde más de 20 puntos del hemisferio occidental. Así describió el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, “Resolución Absoluta”, la maniobra militar y de inteligencia con que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana el presidente Donald Trump, el general Caine tuvo unos minutos para describir cómo fue planeado y ejecutado el plan. Transcribimos sus declaraciones.

Así fue la operación de captura de Maduro

Bajo la orden directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en respaldo de una solicitud del Departamento de Justicia, el Ejército de EE. UU. llevó a cabo una misión en Venezuela para capturar y llevar ante la justicia a dos personas acusadas formalmente: Nicolás Maduro y su esposa.

La operación, denominada Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y ejecutada durante la noche del 2 de enero, como culminación de meses de planificación.

Se trató de una misión que, sin exagerar, solo fuerzas militares con capacidades avanzadas podían realizar. Aunque no es posible detallar tácticas, técnicas y procedimientos sin comprometer la seguridad, siempre existe la posibilidad de que misiones de este tipo deban repetirse.

Esta operación se apoyó en décadas de experiencia en acciones marítimas, terrestres y aéreas, y requirió la integración total de todos los componentes de la fuerza conjunta: soldados, marinos, pilotos y personal de la Marina, trabajando de manera coordinada con agencias de inteligencia y socios internacionales, en una operación sin precedentes.

Estados Unidos empleó sus capacidades de inteligencia y años de experiencia en la localización de objetivos de alto valor. La misión no habría sido posible sin el trabajo conjunto de múltiples agencias de inteligencia, incluida la CIA. Durante meses, las fuerzas recopilaron información detallada sobre los movimientos, rutinas y entornos del objetivo.

A comienzos de diciembre, todo estaba listo, pero era necesario que varios factores coincidieran, en especial la elección del día adecuado para minimizar riesgos a la población civil, maximizar el efecto sorpresa y reducir el peligro para el personal militar.

El clima fue un factor determinante. Durante semanas, entre mediados de diciembre y Año Nuevo, las tropas permanecieron en alerta, esperando la orden presidencial. Finalmente, en la noche del 2 de enero, las condiciones meteorológicas permitieron avanzar por rutas aéreas complejas, solo transitables por aviadores altamente entrenados.

A las 10:46 p. m. (hora del Este), el presidente dio la orden de ejecutar la misión.

Más de 150 aeronaves, incluidos bombarderos, aviones de combate, inteligencia, helicópteros y drones, participaron en la operación, coordinadas desde más de 20 puntos del hemisferio occidental. Los integrantes de la misión tenían entre 20 y 49 años. Sencillamente, son los mejores.

Los helicópteros ingresaron a territorio venezolano a baja altura, protegidos por aviones de combate F-22, F-35, F/A-18, bombarderos B-1 y unidades de la Marina y la Guardia Nacional. Al aproximarse a Caracas, los componentes aéreos neutralizaron sistemas de defensa para asegurar el paso seguro de las fuerzas terrestres. El objetivo principal del componente aéreo fue, en todo momento, proteger a los helicópteros y al personal en tierra, y garantizar su regreso seguro.

A la 1:01 a. m. (hora del Este; 2:01 a. m. en Caracas), la fuerza de inserción llegó al objetivo. La operación se desarrolló con rapidez y precisión. Aunque se registraron disparos y acciones de autodefensa, ninguna aeronave se perdió y todas completaron la misión. Maduro y su esposa se rindieron y fueron puestos bajo custodia del Departamento de Justicia, sin pérdidas de vidas civiles.

Tras asegurar el objetivo, se ejecutó la extracción con cobertura aérea constante. A las 3:29 a. m. (hora del Este), la fuerza abandonó el área con los detenidos a bordo, cerrando una operación que es una demostración del poder, la integración y la disciplina de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

No entrenamos para hacer las cosas bien, sino para no equivocarnos. Siento profundo orgullo y gratitud hacia los hombres y mujeres que participaron en la misión, así como hacia sus familias, y reitero que las fuerzas estadounidenses permanecen en la región, listas para defender sus intereses y promover la estabilidad. La operación es un testimonio del compromiso inquebrantable con la justicia y la responsabilidad internacional.

