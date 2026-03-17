Este es el beneficio para tramitar el pasaporte que le otorga el certificado electoral

Trámite y proceso para reclamar el pasaporte colombiano en una de las oficinas autorizadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Luego de los comicios legislativos, la Cancillería emitió un comunicado recordando el beneficio al cual los colombianos pueden acceder si presentan su certificado electoral al momento de la expedición del pasaporte. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de un descuento en el trámite, que tiene un costo de $190.000 para el de tipo ordinario (incluido el impuesto de timbre) si se realiza en Bogotá. Si se gestiona en otro lugar, se tiene que adicionar el impuesto departamental.

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Aquellos que presenten la constancia de haber participado en la jornada del 8 de marzo, con la cual se eligió el Congreso para los próximos cuatro años, en antesala a la cita en las urnas para definir al nuevo ocupante del Palacio de Nariño, pueden obtener un descuento del 10 %. Para ello es necesario que presente el certificado electoral al momento de realizar el trámite en las oficinas autorizadas.

La cartera de Exteriores también destacó que los ciudadanos pueden acudir directamente a los puntos de atención en Bogotá sin necesidad de agendar una cita previa. Esto no requiere intermediarios ni tramitadores, razón por la cual los ciudadanos pueden realizarlo directamente en las sedes oficiales, evitando costos adicionales o posibles fraudes.

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