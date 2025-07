Este es el nuevo diseño de la visa de EE. UU. que ya está circulando en Colombia

El nuevo estilo de la visa de Estados Unidos se conoce como "Bridge Visa". En este nuevo documento se cambió la imagen del expresidente Lincoln por la del puente Golden Gate, ubicado en San Francisco. Foto: Tomada del perfil de X de la Embajada de Estados Unidos en Colombia

La Embajada de Estados Unidos en Colombia dio a conocer que comenzó a emitir las visas con un nuevo diseño. Este cambio ocurre casi a la par de que se conociera la tarifa adicional que el gobierno de Donald Trump impuso sobre la solicitud de este documento para todos los inmigrantes.

El ajuste, que se anunció desde 2022, tiene que ver con su imagen. Ahora bien, la oficina de Bogotá lo empezó a aplicar desde julio de este año, momento en el cual el documento dejó de circular con la tradicional foto del expresidente Abraham Lincoln junto al Capitolio y pasó a ser emitido con una del puente Golden Gate, ubicado en San Francisco.

Este nuevo diseño, que según la Embajada es “más duradero y seguro”, se llama “Bridge Visa”. De acuerdo con la información dada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​, ambos estilos de visa seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento del documento, a menos de que este sea cancelado o revocado por las autoridades de Washington.

Así funciona la tarifa adicional que Trump fijó para la visa de Estados Unidos

El Congreso aprobó recientemente la ley de presupuesto del presidente Donald Trump, conocido como “One Big Beautiful Bill Act”, y entre los muchos cambios que este documento contempla hay algunos directamente relacionados con el costo de la visa.

Ahí, de hecho, se estableció una “Visa Integrity Fee” de US$250, que se sumará al precio actual de US$185, elevando el costo total a US$435 por solicitante, al menos en el caso de la visa B1-B2. Esto afecta a toda aquel que quiera pedir una visa de no inmigrante: turismo y negocios, estudio (F/M), intercambio cultural (J) y trabajo temporal (H‑1B, L, O, P, R).

Aquellos que están exentos de esta medida son los diplomáticos y los ciudadanos de Estados que hacen parte Programa de Exención de Visas.

¿Cómo funciona la nueva tarifa de Trump para la visa estadounidense?

Los US$250 adicionales funcionarán como un depósito que se le será exigido a quienes se acerquen al cuerpo diplomático estadounidense para pedir el documento de acceso al país. Para recuperar ese monto, el extranjero deberá cumplir tres condiciones:

No exceder el tiempo de estadía autorizado.

No trabajar de forma ilegal.

Abandonar el país en un plazo máximo de cinco días tras el vencimiento o cambiar su estatus migratorio dentro del marco legal.

Quienes no cumplan con esos requisitos perderán el reembolso de su dinero, que irá directamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se espera que esta nueva directriz entre en vigor en 2026.

