Más duro que Noem: Markwayne Mullin, la carta de Trump para Seguridad Nacional

Markwayne Mullin, la propuesta de Trump como secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump se ha inclinado por Markwayne Mullin para llenar el cargo de secretario de Seguridad Nacional, luego de la destitución de la polémica Kristi Noem. Mullin, quien actualmente es senador por el estado de Oklahoma, ha mostrado ser un aliado incondicional de la política migratoria de la administración, por lo que se espera que el enfoque que tenía Noem en el departamento no cambie.

Su postura sobre la inmigración es tajante y se alinea perfectamente con la retórica de la Casa Blanca. En una entrevista con NBC, Mullin defendió la idea de que los bebés nacidos en EE. UU. de padres indocumentados también deberían ser expulsados para mantener la “unidad familiar”.

“¿Por qué no enviarías a un niño con sus padres? Quiero decir, ¿por qué querrías separarlos?”, cuestionó.

Además, ha sugerido que todos los ciudadanos deberían portar una prueba de ciudadanía en caso de ser detenidos por las fuerzas del orden: “No hay nada que ocultar si estás aquí legalmente”, afirmó a CNBC.

Incluso ha llegado a defender acciones letales de agentes federales. Tras los tiroteos donde murieron Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año, Mullin afirmó que el agente de ICE “no tenía otra opción” más que actuar contra Good, argumentando que el vehículo que conducía debía verse como un “arma mortal”.

¿Quién es el nuevo secretario de Seguridad Nacional?

Mullin no es un político convencional. Antes de la política, luchó en la universidad y tuvo una breve carrera profesional en las artes marciales mixtas. Esta faceta de “luchador” se trasladó cuando llegó al Senado en 2023. Allí, desafió físicamente a un testigo, el líder sindical Sean O’Brien, durante una audiencia.

También es un miembro inscrito de la Nación Cherokee, siendo el primer ciudadano tribal en servir en el Senado de EE. UU. en casi dos décadas.

Respecto al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Mullin ayudó a los agentes a bloquear las puertas de la cámara, pero más tarde respaldó los indultos de Trump a los alborotadores. En declaraciones a CNN, admitió que fue un “día horrible”, pero justificó el perdón presidencial argumentando que “el pueblo estadounidense ha decidido seguir adelante” al elegir nuevamente a Trump.

Vea también: El largo y no tan recordado historial de EE. UU. bombardeando hospitales: de Vietnam a Irán

Falta su confirmación en el Senado

Trump desea que Mullin asuma el 31 de marzo, pero la ley exige la confirmación previa del Senado. A diferencia de Kristi Noem, quien perdió el apoyo de varios republicanos tras incidentes polémicos antes de su votación de confirmación, Mullin parece tener un camino despejado.

El senador John Barrasso, número dos de los republicanos en el Senado, dijo que han tenido “éxito convenciendo a todos los que el presidente ha nominado, y espero lo mismo para Markwayne Mullin”, según Politico. Incluso figuras demócratas como John Fetterman han anunciado que votarán a favor del senador de Oklahoma.

Sin embargo, existe una tensión personal con Rand Paul, presidente del comité que supervisa el Departamento de Seguridad Nacional, a quien Mullin supuestamente llamó “una maldita serpiente”, lo que podría generar chispas en las próximas audiencias de confirmación.

Ahora, Mullin no puede ser secretario mientras sea senador. Mullin, quien debía buscar la reelección este año, dejará una vacante en Oklahoma que será cubierta temporalmente por un designado del gobernador Kevin Stitt.

Le recomendamos: Guerra en Medio Oriente: ¿qué implicaría el involucramiento de los kurdos en el conflicto?

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com