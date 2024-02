Exinformante del FBI acusado de perjurio contra Biden tenía nexos con Rusia

En la Cámara de Representantes, la bancada republicana esperaba adelantar un juicio político contra el presidente Joe Biden, acusándolo de recibir sobornos. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

Un documento sobre el caso un exinformante del FBI fue registrado este martes ante un juzgado en Las Vegas, Nevada. En 28 páginas, se describen las razones para la imputación por falso testimonio a Alexander Smirnov, quien habría ideado un plan de corrupción que implicaba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su hijo Hunter. Los fiscales indican que el hombre confesó haber tenido contacto con servicios de inteligencia rusos.

“Como se ha señalado, las fuerzas del orden conocen los contactos de Smirnov con funcionarios afiliados a la inteligencia rusa porque el propio Smirnov informó de varios de esos contactos a su encargado del FBI. Como se describe más adelante, estos contactos son amplios y muy recientes, y Smirnov tenía la intención de reunirse con uno de estos funcionarios en su próximo viaje previsto al extranjero”, se lee en el texto.

Smirnov reveló que sus declaraciones sobre los sobornos de US$5′000.000 que supuestamente recibieron los Biden por parte de la empresa ucraniana Burisma provenían de fuentes de inteligencia rusas. Los fiscales aseguran que la información era falsa, aunque admiten que no corroboraron que los contactos del hombre fueran legítimos, y lo acusaron de estar “vendiendo activamente nuevas mentiras que podrían afectar las elecciones de Estados Unidos”.

“Los servicios de inteligencia rusos interceptaron varias llamadas realizadas por personas destacadas de Estados Unidos, que el Gobierno ruso podría utilizar [para chantaje] en las elecciones de 2024, dependiendo de quiénes sean los candidatos”, explica el documento.

Las revelaciones fueron divulgadas como parte de los argumentos de los fiscales para que Smirnov siguiera en la cárcel antes de pasar a juicio, pues creían que los contactos que este aseguraba tener con agentes de otros países podrían ser usados para planear su fuga. Sin embargo, el juez Daniel Albregts ordenó libertad condicional para el acusado.

“El tribunal debería tener en cuenta esta conducta también a la hora de evaluar sus antecedentes y características personales. Lo que esto demuestra es que la desinformación que está difundiendo no se limita a 2020. Está difundiendo activamente nuevas mentiras que podrían afectar a las elecciones estadounidenses después de reunirse con funcionarios de inteligencia rusos en noviembre. A la luz de este hecho, existe un grave riesgo de que huya con el fin de evitar la rendición de cuentas por sus acciones”, apunta el texto firmado por el fiscal especial David Weiss, nombrado por Donald Trump y quien logró imputar a Hunter Biden por la compra y posesión ilegal de un arma.

Se espera que el juicio de Smirnov tenga varias implicaciones en el caso de impeachment contra el presidente Biden, adelantado en el Congreso por los republicanos de la Cámara de Representantes. Desde antes de que se desmintieran las revelaciones de Smirnov sobre el mandatario y su hijo, era poco probable que el juicio político contra el presidente estadounidense fuera exitoso, pues al menos 20 integrantes de la bancada republicana no estaban convencidos de que hubiera evidencia suficiente.

“No intentamos vender ningún caso. Queremos recopilar los hechos y contárselos a la gente. Y hasta que no tengamos todos los hechos, no es el momento ni el lugar de afirmar que tenemos algo que no tenemos”, le dijo un investigador de la bancada republicana a CNN.

Fuentes cercanas a legisladores republicanos citadas por el medio estadounidense aseguran que los republicanos no han podido “articular un caso claro y tangible que se eleve al nivel de una ofensa” que requiera un impeachment. Los tres comités que dirigen la investigación no han podido acordar en una evidencia concreta que soporte sus sospechas y han recibido “respuestas conflictivas” por parte de sus propios testigos.

