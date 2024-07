Nuevo escándalo: experto en párkinson visitó la Casa Blanca ocho veces en el último año

El presidente estadounidense, Joe Biden, en su regreso a la Casa Blanca en compañía de su esposa, Jill Biden. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

El Dr. Kevin Cannard, neurólogo que se especializa en trastornos del movimiento para el Centro Médico Militar Walter Reed de EE. UU., realizó ocho visitas a la Casa Blanca entre julio de 2023 y marzo de 2024, según registros oficiales a los que tuvo acceso The New York Times.

La divulgación de esta información alimenta más la incertidumbre sobre el estado de salud del presidente Joe Biden, sobre quien se ha lanzado un gran escrutinio tras su pobre desempeño en el más reciente debate presidencial. Según la Casa Blanca, Biden no recibe ni ha recibido tratamiento para el párkinson.

Los registros que citó el Times tampoco dejan claro si Cannard habría realizado visitas para atender al presidente o si fueron reuniones no relacionadas con su estado de salud. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, protagonizó una acalorada discusión con un periodista que le cuestionó sobre el tema.

“Estamos molestos aquí por cómo se ha compartido información con el cuerpo de prensa de aquí”, dijo el corresponsal de CBS, Ed O’Keef.

“No importa cuánto me presionen, no importa cuánto se enojen conmigo, no voy a confirmar ningún nombre. No importa si está en el registro. No voy a hacer eso desde aquí. Lo que sí puedo compartir con ustedes es que el presidente ha visto a un neurólogo para hacerse el examen físico tres veces”, dijo Jean-Pierre.

The White House press briefing today got extremely heated between CBS News correspondent Ed O'Keefe and Karine Jean-Pierre after KJP wouldn't discuss why a Parkinson's specialist repeatedly visited the White House.



"It doesn't matter how angry you get with me..." pic.twitter.com/VovyOvWklu — Justin Baragona (@justinbaragona) July 8, 2024

Según la prensa estadounidense, el Dr. Cannard ha trabajado por más de 12 años como consultor de neurología en la Unidad Médica de la Casa Blanca. Durante la segunda presidencia de Barack Obama, el especialista también realizó al menos 10 visitas en 2012, cuatro en 2013, una en 2014, cuatro en 2015 y ocho en 2016.

En el caso de la presidencia de Donald Trump, la información no está disponible, pues el republicano rescindió la política de divulgación voluntaria de las visitas a la Casa Blanca. No se sabe si el Dr. Cannard ha regresado a la residencia del presidente luego de su última visita registrada en marzo, pues la política de divulgación voluntaria de la actual administración no ha publicado los últimos registros.

En el último examen anual de rutina del presidente Biden, que es extremadamente detallado, no se encontraron hallazgos compatibles con párkinson, derrames u otros trastornos neurológicos centrales. Este se realizó el pasado 28 de febrero.

Por otro lado, el Dr. Kevin O’Connor, cabeza del equipo médico de la Casa Blanca, no dijo si se habían realizado otras pruebas para determinar el estado cognitivo del mandatario. En una entrevista publicada el pasado viernes, Biden aseguró que se sometía a un examen neurológico todos los días por la presión de sus deberes como presidente. El mandatario demócrata ha defendido que se encuentra en buenas condiciones para hacer campaña este año, a pesar de las críticas originadas tras su desempeño en el debate presidencial

“Si algo anduvo mal esa noche (del debate), no es que venga y de una noche para otra desaparezca. Por eso he estado en la calle. Me he estado poniendo a prueba, haciendo pruebas en todos los lugares a los que voy. Saliendo y defendiendo mi postura. La noche de ese debate, salí. Estuve fuera hasta las 2 de la madrugada esa misma noche. Esa misma noche. Me vuelve loco que la gente hable de esto”, dijo Biden en entrevista con MSNBC.

