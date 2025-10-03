Explosión e incendio en refinería Chevron de El Segundo, en California: lo que se sabe

Imagen de referencia. La instalación afectada es parte de las industrias petroleras y del sector aeroespacial de California. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El jueves por la noche, en el condado de Los Ángeles, en El Segundo, una explosión en una refinería de Chevron provocó un gran incendio visible desde kilómetros de distancia, según informó The New York Times.

Los bomberos del condado respondieron rápidamente para controlar las llamas. Aún no se reportan heridos.

Las autoridades de El Segundo aseguraron que no hay amenaza para la población, aunque recomendaron a los residentes permanecer en sus hogares.

Los equipos de rescate lograron contener el incendio en una zona de las instalaciones, según indicó la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, a KCAL/KCBS.

Vecinos de la zona relataron que la explosión se escuchó con fuerza, seguida de un resplandor naranja, de acuerdo con medios estadounidenses.

Julio Martínez, portavoz del Departamento de Policía de El Segundo, afirmó que están “tratando de averiguar qué tipo de incendio es”.

Las autoridades locales ordenaron a ciertos sectores de Manhattan Beach, ubicada a unos tres kilómetros al suroeste de El Segundo, refugiarse, conforme a un aviso de emergencia emitido por la ciudad.

La instalación afectada es parte de las industrias petroleras y del sector aeroespacial de California. Fundada en 1911, El Segundo se convirtió en la segunda refinería de petróleo más grande del estado y representa aproximadamente el 16% de la capacidad de refinación diaria de California, de acuerdo con registros estatales.

