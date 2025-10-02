Por alerta de drones cierra temporalmente aeropuerto en Alemania

Dron detectado sobre el aeropuerto de Múnich provoca suspensión de vuelos y caos entre pasajeros. Foto: EFE - ANDRE PAIN

Un dron fue avistado sobre el Aeropuerto Internacional de Múnich, lo que provocó el cierre del aeropuerto la noche del jueves, 2 de octubre. Los vuelos fueron suspendidos y los pasajeros quedaron varados debido a las interrupciones.

🔑Las claves del cierre del aeropuerto de Múnich (por si tiene afán)

17 vuelos fueron cancelados, afectando a casi 3.000 pasajeros.

No se sabe si los drones representan una amenaza ni quién los operó.

Otros aeropuertos europeos también han cerrado por drones, aumentando la preocupación por seguridad aérea.

Un total de 17 vuelos fueron suspendidos, afectando a casi 3.000 pasajeros, dijo el Aeropuerto de Múnich en un comunicado.

“El espacio aéreo alrededor de Múnich está cerrado para drones, el avión que llega desde Milán Malpensa está dando vueltas sobre Innsbruck. No sabemos a qué hora aterrizará en MUC”, declaró el aeropuerto para The Flight Club.

Aún no se sabe con certeza si los drones que se vieron son una amenaza, quién los había mandado, pero este no es un evento aislado. En los últimos meses, al menos cinco aeropuertos europeos han cerrado temporalmente por alertas de drones no identificados, principalmente en Dinamarca, Noruega, y otros países bálticos y de Europa Oriental.

Estos incidentes han causado cancelación y desvío de decenas de vuelos, afectando la operación aeroportuaria durante varias horas y generando una creciente preocupación sobre seguridad aérea y posibles “ataques híbridos” atribuibles a actores extranjeros, especialmente en el contexto de tensiones con Rusia.

