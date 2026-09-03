Familia de un migrante haitiano en EE. UU. culpa a ICE del suicidio del joven de 20 años

Imagen de referencia de Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey (EE.UU.). Foto: EFE - Ángel Colmenares

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La historia de Pierre Damas Bel, un migrante haitiano de 20 años, estremeció a más de uno en Estados Unidos. Su familia culpa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de su decisión de suicidarse tras portar una tobillera electrónica.

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Él se quitó la vida al ingresar a pie en una autopista interestatal a las afueras de Springfield, donde fue atropellado por un camión y falleció al instante, informó la Patrulla de Autopistas de Ohio, citada por la agencia EFE.

Él formaba parte de ese grupo de 300.000 haitianos que perdieron su estatus de protección temporal en Estados Unidos por decisión del gobierno de Donald Trump. Ingresó al país en 2024 a través de la aplicación CBP One.

Sus relatos propios y las declaraciones de sus familiares apuntan al deterioro de su salud mental, pues se sentía acosado. “Después de que a mi hijo le pusieron un dispositivo en el tobillo, sintió que lo trataban como un animal”, expresó su papá en un comunicado divulgado por CBS.

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Además, a través de su cuenta en Instagram, el joven escribió a finales de julio: “Vine a este país para cursar mis estudios. No vine aquí para cometer un delito ni para hacer daño a nadie. Sin embargo, ahora camino por las calles de Estados Unidos con un monitor GPS en la pierna, cargando con una sensación de vergüenza y humillación que jamás imaginé que viviría”. La publicación estuvo acompañada de una foto que lo mostraba usando la tobillera electrónica.

Citado por el Miami Herald, su papá contó que él había empezado la universidad, aspiraba a ser un atleta universitario y se había inscrito en un programa del Ejército estadounidense que conducía a la ciudadanía. No recibió el uniforme por la tobillera.

Su familia y sus declaraciones apuntan a un mismo lugar: la política migratoria del gobierno de Trump. Ahora bien, en un comunicado para medios, ICE dijo que le puso el dispositivo a Bel el 29 de julio “mientras continuaba con sus procedimientos de inmigración” y rechazó “cualquier intento de culpa por su muerte”. La agencia agregó que “no se le exige a nadie quedarse en Estados Unidos ilegalmente y llevar un monitor GPS”.

Entretanto, los ciudadanos de Springfield se preparan para realizar el viernes una vigilia en su nombre. Se sabe que él era el mayor de tres hermanos. Tenía en proceso una solicitud de asilo. Recientemente había empezado su primer semestre en la Universidad Estatal de Wright, en Dayton, con una beca, y su sueño era estudiar medicina.

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