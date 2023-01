“Fascistas”: Lula tras toma del Congreso en Brasil; decreta intervención federal

Este domingo, 8 de enero, cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el Congreso de Brasil. Foto: EFE - Agencia EFE

Como “fascistas” calificó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a los agitadores, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que este domingo invadieron la sede del Congreso, en la ciudad de Brasilia. (Lea: Cientos de seguidores de Jair Bolsonaro invadieron el Congreso de Brasil)

A través de Twitter, el mandatario, quien se encuentra en Araraquara, en el estado São Paulo, para acompañar a las víctimas de las fuertes lluvias que han afectado la zona, señaló que una falla de seguridad tuvo que ver con la invasión, un hecho “sin precedentes”, en sus palabras.

Vocês devem ter acompanhado a barbárie em Brasília hoje. Aquelas pessoas que chamamos de fascistas, o que há de mais abominável na política, invadiram a sede do palácio e o Congresso. Achamos que houve falta de segurança. — Lula (@LulaOficial) January 8, 2023

Lula, quien se posesionó el pasado primero de enero, agregó que, si bien existe la libertad de expresión, hay que respetar las instituciones. Por lo mismo, afirmó que los responsables pagarán “con la fuerza de la ley”. Minutos después expidió un decreto que permite la intervención de las fuerzas federales para retomar el orden en la zona. (Puede ver: En fotos: seguidores de Bolsonaro invaden Congreso y Corte Suprema de Brasil)

Jair Bolsonaro, quien perdió la presidencia en una reñida segunda vuelta en un país profundamente polarizado, no ha reconocido abiertamente su derrota y viajó a Estados Unidos dos días antes de la posesión de Lula, por lo que no asistió al acto oficial. Por primera vez desde los años ochenta, un mandatario saliente no le impuso la banda presidencial a su sucesor.

Entretanto, desde la derrota de Bolsonaro, los seguidores del expresidente habían salido en varias ocasiones a protestar a las calles y a pedir, incluso por medio de la fuerza, la salida de Lula del poder. (Le puede interesar: “El fascismo decide dar un golpe”: Petro sobre invasión al Congreso de Brasil)

