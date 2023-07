Ferias para migrantes de Venezuela: ¿cómo hacer que sean efectivas?

Jesús Fernández y su hijo Elinyer, oriundos de Venezuela, participan de la Feria Raíces, de Mercy Corps. / Cortesía

La difusión de información a la población migrante ha sido una de las tareas más difíciles tanto para las entidades estatales como para las organizaciones privadas, pues estas comunidades, además de encontrarse dispersas, tienen problemas para conectarse a los canales por los que se difunde la información en la actualidad (televisión, radio, prensa o internet). Por fortuna existen estrategias centenarias y enfoques que pueden ayudar a una comunicación efectiva, y las ferias son un ejemplo de éxito.

Cada vez con más frecuencia las entidades del Gobierno y las organizaciones han usado estos espacios como una herramienta valiosa para brindarles apoyo a los migrantes, oportunidades en su proceso de integración y guías prácticas para resolver algunas de sus inquietudes. En 2022, la Cancillería de Colombia, en conjunto con un grupo de trabajo liderado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerró con éxito un primer ciclo de 15 grandes ferias en 13 departamentos del país para facilitarles a las personas provenientes de Venezuela el acceso a la oferta de servicios que brindan las entidades territoriales y nacionales. Pero surge una pregunta crucial: ¿cómo asegurarnos de que estas ferias sean realmente efectivas y cumplan con su propósito?

Primero, resulta esencial que las ferias estén bien organizadas y planificadas. Esto implica una coordinación adecuada entre las diferentes entidades y organizaciones involucradas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Debe haber una clara delimitación de responsabilidades y un cronograma bien estructurado que permita a los migrantes acceder a los servicios de manera ordenada. Pero sobre todo apoyo entre el Estado y las organizaciones, además de inversión.

“Tenemos suerte de tener grandes donantes. Por un lado está la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA), un brazo de Usaid, y del otro está la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), la cual trabaja con el Departamento de Estado. También hay fondos de la Fundación Hilton. Lo bueno de estos fondos es que podemos abordar los problemas de los y las migrantes de una forma integral, holística”, explica Hugh Aprile, director regional para las Américas de Mercy Corps.

Hay otros factores, como la diversidad en la oferta. Esto lo sabe muy bien Mercy Corps. Hace unas semanas esta organización celebró la Feria Raíces, un evento con el que promovía la integración para niños y adultos migrantes en Medellín. Hubo una enorme oferta: por un lado, los asistentes tuvieron acceso a servicios de educación financiera, oportunidades de empleo y espacios seguros para los niños y salud.

Jesús Gerardo Fernández Mendoza, un venezolano de 55 años que llegó a Colombia hace cuatro años, fue uno de los asistentes que más satisfechos quedó con la feria, pues gracias a la ayuda de Mercy pudo acceder acá a unas gafas y un bastón que necesitaba desde hace cinco años. Objetos a los que no podía acceder por falta de dinero. Además, ha recibido la guía y asistencia para poner a su hijo a estudiar.

“Nos han dado mucho apoyo. El corazón se me agita de la emoción, se me quiere salir. Tenía cinco años sin usar gafas, no podía comprarlas en una óptica. Ahora las tengo. Acá me dieron refrigerio y me ayudan con el transporte para las citas. Poco a poco, no es de un momento a otro, pero poco a poco van ayudando con todo. Ellos ven las necesidades. Por eso les digo a los venezolanos que asistan. Esto es algo increíble, que ni en mi país había visto”, dijo Fernández.

Por otro lado, en el evento también se les brindó a los emprendedores residentes en Medellín la oportunidad de exhibir y vender productos de bisutería, gastronomía, manualidades y mucho más. “Esta feria nos muestra que, aunque estemos en otro país, somos capaces de superarnos a través de nuestro trabajo. Estar aquí nos brinda muchas oportunidades y apoyo a este espacio”, comentó Gracelys Gil, una de las participantes.

La salud mental y la protección y seguridad de estas personas también fueron claves en el evento. Como señaló Aprile, “los migrantes que llegan han tenido algún tipo de trauma, pues han tenido que dejar a sus familias y sus comunidades, y empezar otra vida. Han vivido diferentes niveles de aceptación. Como este proceso ha sido traumático para muchos, abordamos estos temas también. Si la gente no se siente bien y no tienen buena salud mental, pues no pueden avanzar con sus vidas. No pueden pensar en sus negocios o en el futuro. Esto lo trabajamos con un socio importante, Glasswing International, que trae experiencias de Centroamérica que fue donde empezaron. Mientras que el tema de protección, entre ellas de la comunidad LGBT, trabajamos con Caribe Afirmativo, organización líder en este campo en Colombia”.

Después de la organización, planificación y coordinación en equipo queda un último aspecto: cómo llamar la atención. Si bien la oferta de servicios puede generar una alta convocatoria por sí sola, las organizaciones también pueden apoyarse en otros elementos con gran poder de convocatoria. Uno puede ser la diversión. Mercy, por ejemplo, invitó al famoso Frailejón Ernesto Pérez, un personaje muy conocido entre niños y adultos a nivel local, para que los acompañara en las actividades en el Jardín Botánico de Medellín. El Frailejón lideró la parte lúdica y puso a todo el mundo a cantar, a la vez que daba otro mensaje importante: cuidar el medio ambiente.

“Bailé, pinté y jugué. Me he visto todos los capítulos del Frailejón y me gustan mucho, es una matica como de mi familia, me sentí feliz, con mucho amor”, detalló emocionado Elinyer Fernández, de 8 años, participante de la feria.

