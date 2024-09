Director de Migración Colombia: en la campaña Petro “no tuve que ver con recursos”

Fernando García, director de Migración Colombia, tiene una investigación en curso en la Procuraduría por una presunta irregularidad en la producción de cédulas de extranjería. De unas 15.000, solo se han entregado 8.500. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El director de Migración Colombia, Fernando García, ahondó en las razones por las cuales decidió renunciar a su cargo. En conversación con Caracol Radio, el funcionario reiteró que su salida responde a asuntos personales, hizo referencia a que no manejó recursos públicos de la campaña de Gustavo Petro y habló sobre los retrasos en la impresión de cédulas de extranjería, sobre lo cual tiene una investigación en la Procuraduría. Su renuncia podría estar relacionada con una homologación de títulos, sobre la cual se negó a dar mayores detalles.

En el programa radial 6 a. m., comentó que dificultades personales lo apartaron de la dirección de la entidad, aunque aprovechó para decir que sigue comprometido con los esfuerzos del Gobierno nacional en materia de migración. Cuestionado por los periodistas sobre si dicha decisión la tomó con relación a las investigaciones que permean a la campaña presidencial del actual mandatario, dijo: “Durante ese tiempo era funcionario público y realmente no tuve que ver con recursos públicos. Me sorprendió ayer que me estuvieran acusando o por los menos difamando”. Agregó: “En ningún momento he participado en manejo de platas o dineros”.

Con relación a la investigación de la Procuraduría, que tiene que ver con presuntas irregularidades en la producción de cédulas de extranjería, por el manejo de una parte de los recursos correspondiente a $6.600 millones, agregó: “Los funcionarios, tanto de la imprenta como los nuestros, han aprendido en todo el proceso de la producción y la entrega de cédulas. Desde nuestra perspectiva, no se está tercerizando la elaboración y la entrega de cédulas de extranjería, como algunos medios han dicho. Lo que sí es cierto es que se necesitan recursos, por ejemplo, de material sobre el cual trabajar, y ese material se compra, desde luego, o se ha comprado históricamente, a empresas privadas”. Se calcula que de unos 15.000 documentos que debían entregarse, solo 8.500 están en manos de los solicitantes.

