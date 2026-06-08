Trump congela la fiesta de los Knicks: el Servicio Secreto blinda el Madison Square Garden

Fanáticos de los Knicks epseran su ingresos al mítico Madison Square Garden este lunes. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Tras décadas de sequía, el regreso de las finales de la NBA al Madison Square Garden (MSG), la mítica arena de Manhattan, prometía ser la mayor celebración popular del año en Nueva York, pero la política terminó por alterar los planes de la marea azul y naranja de fanáticos neoyorquinos.

Esta noche, Donald Trump se convertirá en el primer presidente en funciones de los Estados Unidos en asistir a un partido definitorio de la NBA, una visita histórica que, lejos de ser recibida con entusiasmo unánime, ha obligado a blindar el corazón de Midtown Manhattan bajo un operativo que evoca la seguridad de los aeropuertos o las caóticas noches de fin de año en Times Square.

“El presidente Trump es neoyorquino de pura cepa. Me entusiasma que otro neoyorquino quiera participar del entusiasmo y la alegría que rodean a este equipo de los Knicks”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Con los Knicks liderando la serie por dos juegos a cero frente a los San Antonio Spurs y a solo dos pasos de romper un maleficio de más de medio siglo sin campeonatos, la ciudad latía al ritmo de la calle cada noche de juego. Sin embargo, el despliegue del Servicio Secreto y del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) cayó como un balde de agua fría sobre la hinchada.

Por estrictas razones de seguridad, las autoridades cancelaron las ya muy populares “watch parties”, fiestas multitudinarias que congregaban a miles de personas en las últimas semanas a las afueras del Madison Square Garden para ver el partido, obligando a los fanáticos a replegarse hacia lugares lejos del perímetro militarizado que ahora bloquea desde la calle 30 hasta la 35.

Mientras tanto, los bares y restaurantes situados en las inmediaciones del Garden operarán bajo un ambiente de tensa expectativa: obligados a reducir sus capacidades de aforo por las órdenes federales, muchos locales duplicaron su personal de seguridad privada para mantener una “línea directa” con los comandantes del Departamento de Policía de la ciudad en caso de disturbios.

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Para quienes cuentan con una boleta, el panorama no es mejor. Los asistentes al MSG deberán someterse a una estricta política y pasar magnetómetros de alta seguridad desde tempranas horas de la tarde. Tampoco se permitirán los bolsos.

La comisionada Jessica Tisch advirtió, además, una medida que sepulta cualquier intento de fluidez: una vez cruzados los filtros, peatones y vehículos tendrán prohibido desplazarse de este a oeste, una restricción inflexible que se mantendrá inflexible durante toda la noche, incluso si Trump decide abandonar el palco antes del bocinazo final.

Esto recuerda lo ocurrido el año pasado en la final del US Open, donde miles de espectadores se perdieron el inicio del partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner debido a las demoras provocadas por la suite presidencial de Trump, quien asistió al juego.

Esta vez, la escala del blindaje es de dimensiones mucho mayores. El jefe de la oficina del Servicio Secreto en Nueva York, Matt McCool, describió un operativo de “tierra a cielo” que incluye agentes especiales, alguaciles federales, equipos tácticos, patrullajes de drones y miles de policías locales, entre ellos al menos 800 detectives desplegados exclusivamente para la zona.

Ante este bloqueo que vació las aceras del Garden, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tuvo que salir a ofrecer alternativas de contingencia para que los ciudadanos no se quedaran sin su fiesta comunitaria.

Mamdani anunció la apertura de un espacio de visualización masiva de última hora en Bryant Park, con capacidad para 5.000 personas, sumándose a los puntos de Central Park y Brooklyn Bowl que rápidamente agotaron sus aforos.

“Estas fiestas se han convertido en una celebración de la propia ciudad de Nueva York”, defendió el mandatario local, intentando rescatar el espíritu colectivo frente al despliegue federal.

Desde el vestuario de los Knicks, el base y nativo de Nueva York, José Alvarado, resumió esa capacidad de adaptación de sus conciudadanos frente al operativo de la Casa Blanca.

“Nosotros improvisamos. Somos neoyorquinos. Vamos a encontrar una forma de ver el partido, y eso es lo que estamos haciendo”, dijo, según recogió PBS.

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