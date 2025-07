Fito, narcotraficante ecuatoriano, se declaró “no culpable” en EE. UU.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg en la que aparece el abogado Alexei Schacht (centro) hablando junto a su cliente, el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias 'Fito'. Foto: EFE - Jane Rosenbeg

José Adolfo Macías, alias “Fito”, es el primer narcotraficante ecuatoriano extraditado a Estados Unidos desde Quito. Este lunes se declaró “no culpable” ante un jurado en Nueva York.

El ecuatoriano enfrenta siete cargos por tráfico de armas, narcotráfico y conspiración relacionada con ambas actividades, por los cuales podría ser condenado a más de 20 años de prisión, o incluso a cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

La Fiscalía de Estados Unidos acusa a alias “Fito” de inundar el país con drogas y violencia. Asegura que, bajo su liderazgo, la banda criminal Los Choneros ha cometido actos violentos contra las autoridades ecuatorianas en su búsqueda de poder y control territorial.

“Macías Villamar representa un peligro extraordinario para la comunidad”, escribieron los fiscales en una solicitud para mantenerlo detenido sin derecho a fianza hasta el juicio, según The Associated Press. “El tribunal debe emitir una orden de detención permanente, ya que no existe ninguna condición, ni combinación de condiciones, que pueda garantizar la seguridad de la comunidad o asegurar la comparecencia de Macías Villamar en el juicio”.

La extradición del ecuatoriano se realizó el domingo 20 de julio. Según la agencia EFE, Macías se mostró tranquilo y solicitó atención médica, alegando sufrir de artritis, hipertensión y heridas por esquirlas de bala en distintas partes del cuerpo.

La próxima audiencia será el 19 de septiembre, en la cual el acusado conocerá al juez que llevará su caso y que ordenará la formación del jurado. Sin embargo, esto puede cambiar si en este tiempo se hace una negociación de reconocimiento de culpabilidad.

