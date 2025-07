Habla el jefe de ICE: revela que usarán Medicaid para rastrear migrantes

Jefe de ICE aumenta los mecanismos para rastreo de migrantes. ICE usará Medicaid. Foto: AFP - SCOTT OLSON

Todd Lyons, director interino del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de Estados Unidos, afirmó en una entrevista exclusiva con CBS News que permitirá a los agentes usar máscaras durante operaciones de arresto, pese a no ser un “defensor” de la práctica. También confirmó que la agencia utilizará datos de programas gubernamentales como Medicaid para localizar a inmigrantes sin estatus legal en el país, incluidos aquellos con antecedentes penales.

🔑Las claves de la entrevista

El jefe de ICE permitirá que sus agentes utilicen máscaras durante redadas, alegando razones de seguridad pese a críticas por la falta de identificación y el riesgo de suplantación.

ICE confirmó que usará información de programas como Medicaid para deportar a migrantes sin estatus legal, incluso a quienes no tienen antecedentes penales.

Estas tácticas amplían el alcance de las redadas y generan alarmas sobre la vulneración de derechos fundamentales, el debido proceso y la discriminación contra comunidades migrantes.

👉 ¿Cuál es la importancia de las declaraciones sobre el ICE?

Permitir el uso de máscaras y el acceso a Medicaid, es crucial porque revela cómo el ICE está expandiendo sus métodos de rastreo más allá de canales tradicionales, involucrando bases de datos sensibles y redes comunitarias. La agencia refuerza tácticas que dificultan la transparencia y el control ciudadano sobre sus operaciones. En última instancia, ambas estrategias configuran un escenario en el que la seguridad se impone sobre derechos fundamentales, generando un debate profundo sobre los límites del poder estatal.

📌 ¿Qué se mencionó en la entrevista?

Máscaras para los agentes

Lyons reconoció que permitir el uso de máscaras genera preocupaciones sobre impostores que se hagan pasar por agentes de inmigración. “Esa es una de nuestras mayores preocupaciones. Y lo he dicho públicamente antes: no soy partidario de las mascarillas”, explicó a CBS News.

Sin embargo, añadió: “Si esa es una herramienta que los hombres y mujeres de ICE usan para protegerse a sí mismos y a sus familias, entonces lo permitiré”. También respondió a críticas sobre la identificación de los agentes en estas operaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que los ataques contra funcionarios de ICE han aumentado más de un 800 % este año respecto al mismo periodo de 2024. Lyons atribuyó parte de la tensión a la expansión de arrestos bajo la administración Trump y a las políticas de “santuario” que dificultan la cooperación de autoridades locales.

Rastreo de migrantes a través de Medicaid

Lyons confirmó a CBS News que ICE accederá a información de programas federales, incluido Medicaid, para localizar a personas cuya deportación ha sido ordenada o que fueron liberadas por jurisdicciones santuario. “Estamos trabajando con todos nuestros demás socios federales para intentar obtener información de inteligencia y localizar a estas personas”, afirmó.

De acuerdo con un reporte de Associated Press, ICE tendría acceso a datos como nombres, direcciones y números de Seguro Social de millones de beneficiarios. Lyons mencionó que también recurrirán a datos de los Departamentos de Trabajo y de Salud y Servicios Humanos para identificar a “los peores de los peores”.

Tensión y escrutinio en aumento

Lyons reconoció que ICE es hoy “más visible en la comunidad” y que la intensificación de operativos responde a políticas migratorias más estrictas. “La misión migratoria es una de las principales prioridades de esta administración, por lo que está sujeta a mucho escrutinio y publicidad”, afirmó.

¿Qué antecedentes recientes evocan las declaraciones del jefe de ICE?

La entrevista cobra especial relevancia en un contexto en el que Estados Unidos ha intensificado las redadas contra migrantes, sin limitarse a quienes tienen antecedentes penales. Este panorama evoca el reciente caso de los venezolanos deportados desde territorio estadounidense: la mayoría eran víctimas y no criminales, pero fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde se les negó el debido proceso y otros derechos básicos.

Las declaraciones del jefe de ICE sobre el uso de datos de Medicaid para ejecutar operativos migratorios también remiten a denuncias de abogados que representan a arrendadores citados por la agencia para identificar a sus inquilinos. Esa práctica, que ha terminado en deportaciones de personas sin estatus migratorio regular, evidencia un patrón preocupante. Expertos aseguran que la situación no solo vulnera la privacidad de la población, como ocurre con el acceso a información de Medicaid, sino que abre la puerta a nuevas formas de discriminación y a la criminalización injustificada de comunidades enteras.

