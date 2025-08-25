Francia desplegará radares y brigadas en Guadalupe para combatir el narcotráfico

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, anunció un plan para disminuir la violencia que causa el crimen organizado en el Caribe. Foto: EFE - Philippe Magoni

Este lunes, Francia anunció que desplegará efectivos, radares y brigadas marítimas en Guadalupe, su archipiélago caribeño más conocido como las Antillas Francesas. Su objetivo es enfrentar a los carteles y reducir la violencia en el Caribe. La medida se anunció después de las recientes declaraciones de Estados Unidos, que catalogó a varios grupos criminales como “terroristas”.

🔑Francia vs. el narcotráfico en el Caribe (las claves, por si tiene afán)

Francia desplegará personal, radares, drones y brigadas marítimas en Guadalupe para combatir el narcotráfico.

La medida surge tras la declaración de EE. UU. que catalogó a varios grupos criminales como “terroristas”.

Guadalupe es clave en las rutas de cocaína hacia Europa, lo que ha influido en la violencia del Caribe.

Francia busca disminuir la violencia en el Caribe

El ministro de Territorios de Ultramar, Manuel Valls, y el ministro del Interior, Bruno Retailleau, presentaron la estrategia francesa que busca proteger a los habitantes de Guadalupe mediante el fortalecimiento de la vigilancia y el combate contra el crimen organizado transnacional.

En una publicación en la red social X, Valls hizo referencia a lo anunciado por Retailleau, quien habló sobre “13 investigadores adicionales para la Oficina Antiestupefacientes (OFAST), un laboratorio de análisis balístico, dos escuadrones móviles de gendarmería adicionales, dos brigadas náuticas, nuevos radares que vigilan los canales [entre Dominica y Les Saintes] y un dron para controlar sus 700 km de costas”.

Valls añadió que “estos medios masivos envían un mensaje claro a los traficantes: descubrirán que se enfrentan a un Estado que nunca retrocede ante la violencia”. Además, agregó que “con Bruno Retailleau, con todo el Gobierno en coordinación, con los representantes locales, estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes”.

“No permitiremos que la violencia desfigure el rostro de Guadalupe”, destacó Valls en defensa de los habitantes del territorio de ultramar.

¿Por qué Francia decidió movilizarse en el Caribe?

Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), “en Europa, la expansión del mercado de la cocaína ha provocado un aumento en los asesinatos, secuestros e intimidación”, y gran parte de ese tráfico pasa “a través del Caribe, incluidos territorios europeos en la región”.

De hecho, CSIS aseguró que “en el Caribe, el narcotráfico por parte del crimen organizado se ha asociado con niveles récord de homicidios, corrupción, retroceso democrático y lavado de dinero, entre otros efectos perniciosos”.

Así, el territorio de Guadalupe entra en la ecuación de los criminales, pues “los traficantes de Surinam están ansiosos por enviar sus cargamentos desde los territorios franceses de ultramar en el Caribe”. Esto se ha probado por medio de incautaciones, ya que “la mayor cantidad interceptada fueron 2,3 toneladas de cocaína, incautadas en el puerto de Paramaribo en 2019 y encontradas en un cargamento de arroz destinado al mercado francés vía Guadalupe”.

Esta medida, que se encuentra en proceso de desarrollo, surge en un contexto de creciente preocupación internacional sobre el crimen transnacional. La acción de Francia se suma a la iniciativa estadounidense que declaró al Cartel de los Soles entre otros, como un órgano terrorista, en el que hay varios mandos del gobierno venezolano involucrados. Incluso se aumentó la recompensa por capturar a Nicolás Maduro a US$ 50 millones.

La situación también cuenta con el respaldo de otros territorios. Por ejemplo, según La Nación, el gobierno de Trinidad y Tobago apoyó que EE. UU. desplegara tropas en el Caribe y equipo militar para obstaculizar cargamentos de droga.

