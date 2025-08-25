Trump pidió revocar las licencias de dos medios por ser “cadenas tendenciosas”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que las cadenas NBC y ABC News “son simplemente un brazo del Partido Demócrata”, tras pedir que se revocara su licencia. Foto: EFE - ANNABELLE GORDON / POOL

El domingo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que la NBC y ABC News son “dos de las peores y más tendenciosas cadenas de la historia” y aseguró que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) debería revocar sus licencias. El líder aseveró: “Estaría totalmente a favor de eso [...] faltan a la verdad, una verdadera amenaza para nuestra democracia”.

🔑Trump contra NBC y ABC News (las claves, por si tiene afán)

Donald Trump calificó a NBC y ABC como “dos de las peores y más tendenciosas cadenas de la historia” y afirmó que la FCC debería revocar sus licencias.

El presidente mantiene un historial de disputas legales con medios, incluyendo acuerdos millonarios con ambas cadenas.

NBC pertenece a Comcast y ABC a The Walt Disney Company, y actualmente la FCC investiga a Comcast por sus programas de diversidad y vínculos con emisoras afiliadas.

Antecedentes de choques legales con los medios

El mandatario aseguró por medio de Truth Social que las cadenas “le dan un 97 % de historias malas”. La crítica fue acompañada por palabras de autoadulación, pues agregó él tiene “una popularidad muy alta” y está “entre los mejores ocho meses de la historia presidencial”.

En contraste, una encuesta de The Economist y YouGov mostró que, de 1.568 encuestados entre el 15 y 18 de agosto, el 56% desaprueba “fuertemente o algo” la gestión que ha tenido el presidente.

Trump también politizó a las cadenas y dijo que “son simplemente un brazo del Partido Demócrata”, y agregó que “según muchos”, sin nombrar qué personas, “la FCC debería revocarles sus licencias”.

La controversia surgió con antecedentes de disputas legales entre el presidente y los principales medios de comunicación. De hecho, en julio llegó a un acuerdo por US$16 millones en una demanda contra CBS News. Trump también llegó a otro pacto de US$15 millones con ABC News tras acusar al medio de difamación.

Comcast, Disney y la lupa de la FCC

El actual presidente de la FCC, el republicano Brendan Carr, ha iniciado investigaciones relacionadas con Comcast, el conglomerado que controla NBCUniversal. Estas pesquisas están enfocadas en los programas de diversidad, equidad e inclusión de la compañía, así como en la forma en que NBC mantiene sus vínculos con las emisoras locales afiliadas que transmiten su programación en todo Estados Unidos.

Para entender el alcance de este asunto, es importante recordar la estructura empresarial: NBC pertenece a NBCUniversal, que forma parte del grupo Comcast, uno de los gigantes de las telecomunicaciones en el país. Por su parte, ABC es propiedad de The Walt Disney Company, otro importante actor mediático a nivel global.

Previamente, en el año 2017, el mandatario cuestionó si la FCC debía retirar las licencias de transmisión a las emisoras afiliadas a NBC, después de que el canal publicara una noticia en la que se afirmaba que él había solicitado aumentar el arsenal nuclear estadounidense. Trump negó haber hecho tal petición y consideró la información como falsa, lo que lo llevó a amenazar con revocar dichas licencias.

