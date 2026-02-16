Gobierno de EE. UU. les pide a Google y Meta, entre otros, información de usuarios anti-ICE

Fotografía de un cartel con la imagen del sapo concho entre la frase 'ICE Out' (Fuera ICE) colgado en una calle este jueves en San Francisco, California (EE.UU.). El sapo concho, un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción y que Bad Bunny ha utilizado como símbolo autóctono de su reciente gira, emergió en la calles de San Francisco en forma de cartel de protesta anti-ICE días antes del Super Bowl. Foto: EFE - Mikaela Viquiera

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaría enviando solicitudes legales a empresas de tecnología para obtener datos para identificar o rastrear a las personas que critican al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en redes sociales.

Así lo afirman fuentes de The New York Times: cuatro funcionarios del gobierno y empleados del sector tecnológico que han tenido conocimiento de las solicitudes y que pidieron reserva de su nombre.

Entre los datos que se les estaría solicitando a plataformas como Google, Reddit, Discord y Meta, propietaria de Facebook e Instagram, están nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, entre otros.

De acuerdo con el informe del diario neoyorkino, Google, Meta y Reddit han cumplido con algunas de las solicitudes, según los funcionarios del gobierno, si bien pueden optar por no dar esa información.

“Algunas empresas notificaron a las personas sobre las que el gobierno había solicitado datos y les dieron de 10 a 14 días para impugnar la citación judicial”, asegura el diario.

ICE ha estado bajo creciente escrutinio público en las últimas semanas, principalmente tras sus acciones en la ciudad de Mineápolis, en donde efectivos de la agencia mataron a dos civiles en medio de las protestas contra las redadas migratorias ordenadas por la administración de Donald Trump.

El gobierno, por su parte, ha defendido las acciones de la agencia y “ha intentado enérgicamente acallar las críticas al ICE, en parte identificando a los estadounidenses que se han manifestado contra la agencia”, sostiene el Times.

En los tribunales abogados de la administración han dicho que con sus solicitudes buscan información para garantizar la seguridad de los agentes del ICE en el terreno.

