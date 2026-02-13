“Condiciones inhumanas”: congresista colombiana advierte que su hijo fue retenido por ICE

Durante enero de 2026, en diversas ciudades de Estados Unidos, se presentaron varias protestas contra lo que hace ICE por instrucción del presidente Donald Trump. Esta imagen se se registró en la protesta del 11 de enero pasado en Nueva York. EFE / Nora Quintanilla Foto: EFE - Nora Quintanilla

Desde el Partido Conservador informaron en la mañana de este viernes que un familiar de una de sus integrantes del Congreso tuvo problemas migratorios en Estados Unidos y que, por lo mismo, se encuentra retenido en territorio de ese país.

Se trata de Ángela Vergara, representante a la Cámara por Bolívar, quien denunció a través de sus redes y las de la colectividad azul que su hijo lleva al menos 18 días en condición de retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Vergara aseguró que está “encarcelado y encadenado en condiciones inhumanas; es una persona que estaba a la espera de la resolución de su situación legal, pero tenía su permiso de trabajo y seguro social”.

De acuerdo con el relato de la legisladora colombiana, la situación de su hijo derivó en condiciones de salud adversas y que, por lo mismo, solicita la intervención del Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se garantice su retorno.

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, precisó la representante Vergara.

Y agregó: “Le pido de manera urgente al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el retorno, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”.

De acuerdo con la información que reposa en el Proyecto de Datos de Deportación, que recopila datos de ICE en Estados Unidos, hasta mediados de octubre de 2025 se habían contabilizado al menos 6.800 personas de nacionalidad colombianas retenidas por ese organismo. Eso se traduce en que la cifra podría estar más alta por los dos meses finales de ese año y los más de 45 días que lleva este 2026.

Llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en EE. UU., condiciones duras, miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo.



Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se… — 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐆. | Congresista (@AMVergaraG) February 13, 2026

“Llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en Estados Unidos, condiciones duras, miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo”, añadió Vergara en torno a su caso particular.

Se espera que el Gobierno, a través de la Cancillería que dirige Rosa Villavicencio, emita algún tipo de pronunciamiento sobre este y otros casos que se han comenzado a documentar.

